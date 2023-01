BBB 23: Manoel Vicente é psiquiatra e luta por amor livre

Giovanna, Manoel, Paula e Gabriel entraram nesta terça-feira, 10, na Casa de Vidro montada no Shopping Via Parque e serão escolhidos por votação popular para entrar no reality show

Médico psiquiatra, Manoel Vicente tem 32 anos e é um dos participantes da Casa de Vidro do Big Brother Brasil 23. Os participantes foram anunciados para o público do reality show após o programa Encontro com Patrícia Poeta e deverão entrar na casa fixa do programa durante a estreia do programa na segunda-feira, 16.

Diretamente de Cuiabá, Mato Grosso, o profissional da saúde diz que tem “personalidade agridoce” e que está livre para relacionamentos no reality show. Fora do programa, o ruivo possui um relacionamento aberto.

“Tenho uma coisa um pouco mais sarcástica, ácida, incisiva, mas, ao mesmo tempo, sou muito easy-going [maleável], brincalhão, mas gosto de manter a postura de me impor, mas tendo uma ternura, carisma e afetividade”, disse Manoel em entrevista ao BBB.

O cuiabano é filho de mãe evangélica e cresceu negando o “extremismo religioso” da família. No entanto, segundo ele, a relação com o pai e a mãe é muito bem resolvida.

Amor livre

Poligâmico, Manoel Vicente vive um relacionamento aberto fora do Big Brother e pretende formar um trisal [casal com três pessoas] dentro do programa. O ruivo conta que será difícil manter distância de Raphael, com quem está junto há quase 11 anos.

“Não me importo se ele ficar com alguém, só espero que ele faça por interesse de viver aquele momento, que seja autêntico. Vou ser feliz vendo ele feliz”, afirmou o companheiro.

Carreira e BBB

Médico psiquiatra, Manoel afirma que gosta de viver “situações intensas” e quer mostrar seu lado competitivo no BBB 23, além de se projetar como influenciador em saúde mental após o reality.

“Me inscrevi porque sou louco por Big Brother. A gente está vivo para ter experiências intensas. Tenho uma carreira, uma vida estruturada, mas a vida é sobre conquistar coisas novas. Me inscrevi, fui até a cadeira elétrica ano passado. É um símbolo de coragem me expor nessa loucura que é o Big Brother”, disse.

