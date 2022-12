BBB 23: Globo confirma Casa de Vidro antes do início do reality

Além da Casa de Vidro realizada antes do início do reality, uma das novidades do programa que estreará em janeiro é o aumento do prêmio

A um mês da estreia da nova edição do Big Brother Brasil (BBB), a TV Globo anunciou uma novidade: haverá a Casa de Vidro no BBB 23. O detalhe, porém, é que a dinâmica será realizada antes do início do jogo - algo que nunca havia sido feito até então. A informação foi divulgada por Ana Maria Braga no programa “Mais Você” nesta sexta-feira, 16.

Em edições passadas, a Casa de Vidro era um cômodo, cercado por paredes de vidro, em que interessados em entrar no reality participavam e ficavam expostos ao público, que decidiria quem ingressaria no programa vigente. A dinâmica, até então, acontecia quando o reality já estava em andamento, o que dava aos novos participantes a possibilidade de entrar com informações do “mundo externo”.

No BBB 23, porém, será diferente, pois a Casa de Vidro acontecerá antes do programa começar. Até a publicação desta matéria, a TV Globo ainda não havia comunicado quais serão as novas funções dos “habitantes” nem quantas pessoas estarão na casa. Ela seguirá sendo montada em um shopping center onde os participantes serão vistos por todos, incluindo por aqueles que passarem pelo local.

O BBB 23 está previsto para ser iniciado em 16 de janeiro. Tadeu Schmidt, que substituiu Tiago Leifert na edição passada como apresentador, continua na função na nova temporada. O programa seguirá com dinâmicas como a Prova do Líder, do Anjo, Bate-Volta, Resistência, festas e a divisão dos participantes entre Camarote (grupo formado por famosos) e Pipoca (composto por anônimos).

Além da Casa de Vidro realizada antes do início do reality, uma das novidades do programa que estreará em janeiro é o aumento do prêmio para quem conquistar o primeiro lugar. Após 12 anos, a TV Globo mudou a quantia do prêmio final. O valor fixo segue como R$ 1,5 milhão, a diferença é que, além de arrecadar esse valor, o vendedor receberá uma “quantia extra” por cada paredão que se safar até o final do BBB. O valor acumula durante os paredões, mas é perdido se o participante for eliminado.

Não havia participantes confirmados para a nova edição até a publicação desta matéria.

