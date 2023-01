Aline Wirley no BBB 23: quem é o marido da cantora do Rouge?

TV Globo anunciou hoje, 12, os nomes confirmados dos participantes do BBB 23; veja quem é Aline Wirley, integrante do grupo Camarote

A lista dos nomes confirmados dos participantes do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23) está sendo divulgada nesta quinta-feira, 12 de janeiro (12/01), durante a programação da TV Globo. Uma das integrantes é Aline Wirley, que vai figurar no grupo Camarote

A cantora é casada com o ator Igor Rickli desde 2015. Eles são pais de Antônio, de 7 anos. Igor atuou em novelas como "Apocalipse" (2017) e "Gênesis" (2021), na Record TV. Na TV Globo, ele interpretou o antagonista da novela "Flor do Caribe" (2013).

Em novembro de 2022, o casal comunicou ser bissexual e ter relacionamento aberto. "Celebramos a diversidade como divina. Entendemos o sexo pelo viés da saúde e não do erótico. Nossa bissexualidade só potencializa nossa relação. Curamos um ao outro na nossa dualidade. Trabalhamos para manifestar o sagrado masculino e feminino em harmonia em cada um de nós. Nos reconhecemos como parceiros e não como posse um do outro. Nossa relação é sincera, aberta e respeitosa. Evocamos o amor, e não o romântico. O real, que cuida na dor, que limpa a ferida, que nutre de saúde e que se apaixona pela vida", disse a cantora em postagem compartilhada com Igor.

BBB 23: quem é Aline Wirley, participante do Camarote

Ex-integrante da banda Rouge, Aline Wirley já vinha sendo especulada por seus fãs nas redes sociais após "sinais de confinamento". A atriz e cantora é paulistana e já participou de espetáculos como “O Soar da Liberdade”, “Tim Maia: Vale Tudo” e “Show em Simonal”.

Aline Wirley no BBB 23: curiosidades sobre a participante do Camarote

Aline Wirley nasceu na cidade de São Paulo em 18 de dezembro de 1981 e do signo de sagitário. A carreira como cantora começou em 1996, aos 14 anos, nos corais da igreja que frequentava. Aos 16, ela passou a se apresentar em bares e seu repertório incluia astros da MPB como Adriana Calcanhoto, Chico Buarque, Roberto Carlos, Tim Maia e Elis Regina

Em 2002, Aline participou do reality show "Popstars", juntamente com outras 30 mil candidatas. Ao final de seis rodadas de eliminação, a artista foi selecionada para participar da girl band Rouge, juntamente com Luciana Andrade, Fantine Thó, Karin Hils e Lissah Martins.

Rouge se tornou um grande sucesso desde o seu primeiro álbum, tendo vendido mais de 2 milhões de cópias no Brasil. As músicas mais tocadas desta produção foram "Não Dá pra Resistir", "Beijo Molhado" e, principalmente, "Ragatanga", que virou hit nacional até os dias de hoje.

Esta edição está marcada para iniciar no dia 16 de janeiro (16/01/2023), uma segunda-feira. De acordo com a programação da TV Globo, a atração vai ao ar após a novela "Travessia", que termina às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília).

BBB 23: participantes em Casa de Vidro

A Casa de Vidro no BBB 23 iniciou antes do jogo começar - algo que nunca havia sido feito até então.

A dinâmica, até então, acontecia quando o reality já estava em andamento, o que dava aos novos participantes a possibilidade de entrar com informações do “mundo externo”.

Os quatro participantes da Casa de Vidro estão em um shopping da zona oeste do Rio de Janeiro. São eles: Paula, Manoel Vicente, Gabriel e Giovanna.

O público deve escolher por meio de enquete a sua preferência até a estreia do reality, no dia 16 de janeiro.

BBB 23: estalecas terão novas funções no reality

Tadeu Schmidt anunciou novas pistas sobre o BBB 23. Uma delas diz respeito às estalecas, espécie de moedas do programa, que ganham novas funções: agora, os brothers poderão trocá-las por poderes e vantagens dentro do jogo.

“O que acontece com a casa que todo mundo quer? Fica lotada. Mas lotada de novidades, também“, disse Tadeu Schmidt durante o comercial da novela “Travessia".

“Agora as estalecas ganham mais poder de compra. Imagina se desse para comprar mais vantagens dentro do jogo? Bom, eu já falei demais", completou o apresentador.

BBB 23: prêmio maior e acumulativo para o participante ganhador

Além da Casa de Vidro, uma das novidades do programa que estreará em janeiro é o aumento do prêmio para quem conquistar o primeiro lugar. Após 12 anos, a TV Globo mudou a quantia do prêmio final.

O valor fixo segue como R$ 1,5 milhão, a diferença é que, além de arrecadar esse valor, o vencedor receberá uma “quantia extra” por cada paredão que se safar até o final do BBB. O valor acumula durante os paredões, mas é perdido se o participante for eliminado.

BBB 23: Novo quadro do reality

A Rede Globo anunciou que o Big Brother Brasil 23 terá um novo quadro. Nesta edição, toda semana, um vídeo inédito da ilustradora Rafaella Tuma vai mostrar, de forma bem-humorada, os melhores momentos dos participantes dentro da casa mais vigiada do Brasil.

A parceria entre a emissora e a designer foi divulgada nas redes sociais, por meio de uma "prévia" do projeto futuro - vídeo com bonecos de palitinhos dublando áudios virais de outras temporadas do reality global. A animação já conta com mais de 1 milhão de reproduções.

BBB 23: Ana Clara como reserva de Tadeu Schmidt



Indo para o segundo ano no comando do BBB, Tadeu Schmidt poderá ser substituído por Ana Clara nas situações em que ele precisar se ausentar.



O caso não é novo. Durante as edições em que Tiago Leifert foi o apresentador, André Marques seria o substituto do jornalista no BBB, mas a substituição nunca precisou acontecer.



Ana Clara foi uma das finalistas da edição de 2018. Contratada pela Rede Globo, a antiga "sister" é considerada uma das apresentadoras mais populares entre os fãs do reality show.

