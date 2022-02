Recifense Domitila Barros vence o concurso Miss Alemanha 2022

Nascida na Linha do Tiro, Zona Norte do Recife, em Pernambuco, Domilita Barros conquistou o público e os jurados alemães e foi consagrada a Miss Alemanha 2022, aos 37 anos. A pernambucana venceu a competição no último sábado, 19, em um evento que aconteceu na cidade de Rust.

Domitila conseguiu avançar as três fases da competição derrotando, ao todo, 159 mulheres. O concurso, porém, vai muito além de eleger a participante "mais bonita', levando em conta também o empoderamento feminino para coroar a vencedora.

Por conta disso, Domitila Barros foi eleita "greenfluencer" por conta da sua ligação com a sustentabilidade. Foi na Alemanha que a modelo cursou Ciências Políticas e Sociais, além de ser uma forte ativista ambiental reconhecida internacionalmente.

Novas regras no Miss Alemanha



Desde 2021, o Miss Alemanha impôs novas regras na competição, que levam em consideração outros fatores para além da beleza das participantes. Na edição do ano pasaso, inclusive, uma mãe de 33 anos foi coroada. Domitila, agora, se torna a primeira imigrante negra a vencer o concurso.

Samantha Oliveira, do JC Online, para a Rede Nordeste

