BBB 22: os memes que marcaram a edição; relembre

Jade Picon, Naiara Azevedo, Arthur Aguiar, Natália Deodato, Lucas Bissoli, Pedro Scooby, Tiago Abravanel e Gustavo Beats foram alguns dos participantes do Big Brother Brasil 22 (BBB 22) que repercutiram na internet com momentos que se tornaram humor na internet. Veja a seguir memes que ganharam destaque.

Memes BBB 22: Jade Picon com maçanetas

Ao ser anunciada como participante do BBB 22, a internet repercutiu um vídeo da influenciadora digital afirmando que tem aversão a tocar em maçanetas, botão de elevador e descarga de banheiro. Um vídeo da Jade entrando na porta principal da casa sem encostar na porta viralizou na internet.

A aversão da participante Jade Picon ao toque em maçanetas virou meme na internet quando a participante entrou no BBB 22 (Foto: Reprodução/Tv Globo)



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Memes BBB 22: Arthur comendo nas festas

A participação de Arthur foi marcada pela reação negativa de sua esposa, Maíra Cardi, responsável por um programa de emagrecimento, a sua alimentação rica em carboidratos. Os internautas fizeram memes sobre as refeições do ator.

Arthur: "Preferi a comida. Comi lazanha, comi empadão, comi carne, comi batata baroa, japonês..."



O terror da Mayra Cardi e eu tô AMANDO! #BBB22pic.twitter.com/evuN4Z6ugM — POPTime (@siteptbr) January 27, 2022

Memes BBB 22: Jade Picon fazendo tarefas domésticas

Jade Picon é milionária. Por esse motivo, momentos em que a jovem realizou afazeres domésticos repercutiram na internet. A influenciadora digital aprendeu a varrer o chão durante o reality show.



Jade Picon repercutiu na internet ao realizar tarefas domésticos pela primeira vez no BBB 22 (Foto: Reprodução/Tv Globo)



Memes BBB 22: Naiara Azevedo e o "bolo pronto”

Em uma das dinâmicas do Jogo da Discórdia, Naiara Azevedo foi mencionada diversas vezes na categoria “tem medo de se comprometer”. Como reação ao fato, Naiara afirmou: “Fico muito feliz em ser colocada no Não Tem Medo de se Comprometer porque enquanto vocês estão indo, eu estou voltando com o bolo pronto.”



A frase “porque enquanto vocês estão indo, eu tô com o bolo pronto” virou meme depois de Naiara Azevedo pronunciar no BBB 22 (Foto: Reprodução/Rede Social)



Memes BBB 22: Tiago Abravanel sendo amparado

Após a saída de Naiara Azevedo, Tiago Abravanel ficou muito abalado e precisou ser amparado pelos brothers. Os internautas compararam o momento com um parto humanizado.

Imagem de Tiago Abravanel sendo aparado pelo brothers do BBB22 virou meme na internet (Foto: Reprodução/Tv Globo)



Memes BBB 22: Gustavo "hétero top"

No vídeo de apresentação do participante Gustavo, ele afirma “Eu me considero hetero top no meu conceito: eu sou hétero e me considero top”

Gustavo do BBB 22 virou meme na internet em seu vídeo de apresentação, que anuncia ser "hétero top" (Foto: Reprodução/Tv Globo)



Memes BBB 22: Barão da roubadinha

Auto-apelidado de “barão da piscadinha” devido a um vídeo piscando para a câmera, Lucas Bissoli recebeu uma paródia ao seu apelido quando a edição do BBB 22 revelou que o participante acumulava produtos das marcas patrocinadoras do programa em sua mochila: barão da piscadinha.

Lucas Bissoli viraliza na internet com o nome "barão da roubadinha" após acumular produtos patrocinados em sua mochila no BBB 22 (Foto: Reprodução/Tv Globo)





Memes BBB 22: Maldição da Eslovênia

Uma coincidência: a maior parte dos participantes do quarto Lollipop foram eliminados quando, no dia do resultado do paredão, estavam vestindo rosa e sentados ao lado da sister Eslovênia. A internet chamou o fato de “Maldição da Eslovênia”.

Maldição da Eslovênia: meme criado pelos internautas sobre os participantes do BBB 22 que saíram após sentar ao lado da Eslovênia na eliminação (Foto: acumulava produtos)



Memes BBB 22: Tela azul do Scooby

O surfista Pedro Scooby foi alvo de atenção da edição do BBB 22 pelos seus momentos súbitos de silêncio e reflexão na casa. Esses momentos foram nomeados de “tela azul do Scooby”.

Momentos de reflexão do participante Pedro Scooby no BBB 22 viram memes na internet (Foto: Reprodução/Tv Globo)



Memes BBB 22: Gravidez da Natália

Após Natália Deodato ter tido relações sexuais com o participante Eliezer, surgiram especulações na internet sobre uma suposta gravidez da sister.

O assunto foi fortalecido quando Bianca Sensitiva, autodeclarada vidente, afirmou que essa edição Big Brother Brasil (BBB 22) teria uma participante grávida.

A mesma vidente já havia acertado o acontecimento de uma desistência e de uma expulsão no programa. Além disso, Natália relatou desejos, enjoos e inchaço na região abdominal durante sua participação.

Especulações de uma suposta gravidez de Natália no BBB 22 viralizam na internet (Foto: Reprodução/Tv Globo)



Sobre o assunto BBB 22: famosos declaram torcida pelos finalistas do reality

Final BBB 22: que horas começa hoje (26/04), horário e dinâmica

BBB 22: paredões, eliminações, desclassificação e desistência; relembre

Enquete BBB 22: Arthur será campeão, indica votação parcial atualizada

BBB 22: Lula critica manipulação e internet aponta indireta a Arthur Aguiar

Tags