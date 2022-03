Esposa de Pedro Scooby fala sobre "apagões" no BBB 22: "não usa maconha"

Pedro Scooby, um dos participantes do Big Brother Brasil 2022, protagonizou momentos engraçados no reality show por “apagar” durante as conversas. Por vezes, ele para de falar de repente ou não completa sua linha do raciocínio.

Sobre isso, a esposa dele, Cíntia Decker, utilizou suas redes sociais nesta segunda-feira, 28 de março, para rebater aqueles que diziam ser efeito do uso da maconha.

“Veio muito essa pergunta, se o Pedro já fumou na casa, e eu já falei aqui algumas coisas. Ele não fuma maconha. Ele é assim mesmo. Não fuma. Podem confiar”, defendeu.

Nos últimos dias, o surfista e Paulo André têm argumentado com Arthur Aguiar por causa de seu jogo. Os dois amigos questionaram algumas atitudes que o ator tomou dentro da casa.

Pedro Scooby está no Paredão da semana junto com Lucas e Paulo André. De acordo com a parcial do O POVO, quem sai nesta terça-feira, 29, é Lucas, com 79% dos votos.



