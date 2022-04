Final BBB 22: que horas começa hoje (26/04), horário e dinâmica

O vencedor do Big Brother Brasil (BBB 22) será anunciado hoje, terça-feira (26/04). Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André são os finalistas do reality show

O vencedor da 22º temporada do Big Brother Brasil (BBB 22) será anunciado hoje, terça-feira, 26 de abril (26/04). O encerramento do reality contará com um festival de música e trará oito atrações - Léo Santana, Xamã, Matheus & Kauan, Jão, Paulo Ricardo, Naiara Azevedo, Linn da Quebrada e Maria. As apresentações contarão com um repertório exclusivo e inédito.

O apresentador Tadeu Schmidt comandará a programação, ao vivo, no gramado da casa, ao lado dos três finalistas - Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André. O trio disputa a preferência do público em busca do prêmio de R$ 1,5 milhão. Parcial de enquete O POVO desta segunda, 25, indica que Arthur Aguiar será o grande campeão da vigésima segunda edição do Big Brother Brasil, com 65% dos votos, contra 29% de Paulo André e 6% de DG.



BBB 22: como foi formada final do programa

Com apenas quatro participantes, o critério para a formação do último paredão do BBB 22 se deu a partir da prova do líder. A disputa de resistência começou na noite da quinta, 21, e terminou na noite da sexta-feira, 22 de abril (22/04).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Douglas Silvas foi o primeiro nome confirmado para o paredão após sua saída da prova, seguido de Eli. A disputa ficou entre Arthur Aguiar e Paulo André, com PA sagrando-se o vencedor e garantindo sua vaga para a final do BBB 22.

Com isso, o último Paredão do BBB 22 ficou entre Arthur Aguiar, Douglas Silva e Eli. O designer foi o último eliminado do programa, com 65,76% dos votos.





Sobre o assunto BBB 22: Eliezer é último eliminado, com 65,76%; final será Arthur, DG e PA

Maíra Cardi afirma que ameaça a Bruna Marquezine foi deboche

BBB 22: famosos declaram torcida pelos finalistas do reality

BBB 22: que horas começa o programa hoje, 26/04?

De acordo com a programação da TV Globo, o BBB 22 está previsto para começar nesta terça-feira (26/04),a partir das 22 horas e 45 minutos (horário de Brasília), após a novela Pantanal. O horário do programa é alterado de acordo com o dia da semana devido às dinâmicas do reality, como o Paredão, Prova do Líder e a Eliminação.



Tags