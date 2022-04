Lina reclama de pão mofado e internet aponta indireta para Arthur Aguiar

Os brothers e sisters do BBB 22 podem até sair da casa mais vigiada do Brasil, mas parece que o fogo no parquinho continua aceso dentro deles. Após ser eliminada no último domingo, 10 de abril, Linn da Quebrada não escondeu suas críticas a Arthur Aguiar, um dos favoritos do público a ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão. Uma postagem feita pela cantora nas redes sociais gerou polêmica, já que o fã clube do ator acredita ter sido uma indireta a Arthur.

No Instagram, Lina postou um vídeo comendo pão e logo em seguida cuspindo, afirmando estar "podre" e "mofado". O problema é que um dos símbolos usados pela torcida de Arthur é um pão, devido a episódios do ator comendo dentro da casa que viralizaram na internet. Por isso, o fã clube acredita que a cantora estaria debochando do ex-colega de confinamento. Após a repercussão, Lina não confirmou ou negou se teria sido uma indireta.

A equipe de Arthur comentou o caso nas redes sociais. "Apesar de estarem em lados opostos do jogo, Arthur sempre respeitou muito a Lina. Jogo é jogo, aqui fora é vida que segue! Todo sucesso pra ela", escreveram.

Dentro do programa, Lina também já havia demonstrado seu descontentamento com algumas posturas do ator. Durante o Mais Você com Ana Maria Braga, exibido um dia após sua eliminação, a artista chegou a classificar Arthur como o vilão da temporada.



Em entrevista ao podcast "BBB Tá On", a artista relembrou o episódio em que atuou na série "Segunda Chamada" ao lado de Arthur. No reality, ela já havia mencionado o assunto, dizendo que tinha um pé atrás com o ator por conta desse episódio, mas deu detalhes sobre o caso somente após sua eliminação. De acordo com Lina, Arthur não se mostrava disponível para trabalhar a cena juntos, o que dificultou a atuação, já que na trama eles formavam um casal.

