BBB 22: Equipe de Natália se pronuncia sobre suposta gravidez

Devido à escalada de afirmações a respeito de uma possível gravidez de Natália no Big Brother Brasil, a equipe que gerencia as redes sociais da mineira decidiu se manifestar sobre o assunto. Em nota publicada no perfil da sister no Twitter, foi negado o rumor de que a participante teria pedido um teste de gravidez para a produção do Big Brother Brasil. Além disso, a equipe pediu “respeito” para Natália.

"Está sendo fomentado na internet e na imprensa uma notícia sobre um possível pedido de teste de gravidez feito pela Natália para a produção do BBB. Essa informação não procede e é sem nexo algum. Assistindo aqui de fora, temos 38 câmeras onde conseguimos comprovar através da movimentação da Natália na casa, e de suas respectivas conversas com outros participantes que nunca foi feito um pedido de teste de gravidez no confessionário. Ela também nunca especulou sobre isso”.

Os comentários sobre a suposta gravidez de Natália surgiram após Linn da Quebrada falar para Jessilane que havia sonhado que estava grávida. Em resposta, Jessi disse que isso poderia significar que uma pessoa próxima a ela poderia estar grávida. Em meio a esses acontecimentos, Natália se queixou de enjoos nos últimos dias, e isso levou a teorias de que a teoria de Jessilane pudesse estar “certa”.

Os rumores se baseiam também no fato de que Natália chegou a transar - com preservativos - com Eliezer. Ainda na nota, a equipe da sister afirmou que ela era “livre, inteligente e cuidadosa”, e pediu “respeito” à mineira: “Respeitem nossa Natália. Ela é livre, inteligente e cuidadosa. Enquanto não houver provas concretas de algo, não solidifiquem suas certezas".

