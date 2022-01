BBB 22: Laís participou de protesto contra médicos cubanos e tem foto com ex-BBBs

A goiana Laís Caldas foi a primeira participante do Big Brother Brasil (BBB) 2022 anunciada pela TV Globo nesta sexta-feira, 14. No vídeo de divulgação, ela revela ao público que é médica e atuou na linha de frente contra a covid-19. Natural de Crixás, em Goiás, a dermatologista confessou ter uma queda pelo ator Caio Castro e afirmou ser apaixonada por animais. "Tudo vira fofoca na minha vida, sou do interior, adoro falar da vida dos outros", comenta.

Outros detalhes foram revelados após o anúncio. Em 2013, Laís participou do protesto contra médicos cubanos que chegaram ao Brasil por meio do programa Mais Médicos. "Não faltam médicos. Falta gestão de saúde", diz um cartaz presente na foto publicada em seu perfil no Instagram. Em momento dividido com os seguidores em março de 2021, Laís aparece acompanhada das ex-BBBs Hariany (BBB 19), Isabella Cecchi (BBB 19) e Munik Nunes, campeã do BBB 16.

"Saudades de uma festinha com as migles", escreveu a dermatologista na publicação. Além das demais sisters, ela também marcou Boninho, diretor responsável pelo reality. Em entrevista ao portal UOL, Munik declarou que não conhece a goiana. "Acredito que ela seja uma fã que pediu para tirar uma foto com a gente", explica.

Laís é adepta de procedimentos estéticos, como preenchimento e bioestimulador de colágeno, e não fica sem fazer sua rotina diária de cuidados com a pele. A integrante do BBB também adora treinar e sonha com uma viagem para a Disney. Solteira, ela entra para o programa com espírito leve e promete aproveitar as festas.

BBB 22: quando começa e quando acaba?

A edição de 2022 do BBB começa na próxima segunda-feira, 17 de janeiro (17/01). A produção do programa ainda não anunciou a quantidade de dias em que os participantes ficarão confinados ou previsão de fim da transmissão. A nova edição deve ter ainda mais dias de confinamento do que o BBB 21, que teve 100, segundo especulam internautas.

Assim como aconteceu na última edição, o BBB 22 contará com um programa extra e especial em que os participantes irão se reencontrar após a grande final para “lavar roupa suja” e confraternizar. No BBB 21, o especial foi chamado de “Dia 101”.

BBB 22: veja a lista dos participantes confirmados até agora



Os fãs do reality Big Brother Brasil (BBB 22) conheceram hoje, sexta-feira, 14 de janeiro (14/01) os nomes dos participantes da nova edição do programa da TV Globo. A atração será comandada pelo jornalista Tadeu Schmidt e começa no próximo dia 17 de janeiro (17/01).

Este ano, a dinâmica de participantes do grupo Camarote e do grupo Pipoca se mantém na edição de 2022. Dentre os nomes de famosos especulados para o reality, estão a influencer Jade Picon e as cantoras Linn da Quebrada e Naiara Azevedo. Clique aqui para ver a lista dos participantes confirmados até agora.

BBB 22: Globo confirma cearense no reality

Haverá um cearense no Big Brother Brasil 22. A informação foi confirmada pelo apresentador Tadeu Schmidt no último domingo, 9. Não há informações se o participante será do grupo de anônimos ou do grupo Pipoca, que reúne os famosos. Com o novo confinado, o reality chega a marca de sete cearenses que já passaram pelo reality: Natália Nara, Roberta Brasil, Rafael Memória, Lucas Fernandes, Patrícia Leitte e Kerline Cardoso.

Após a revelação de Schmidt, o nome do humorista Max Petterson chegou a ser um dos cogitados para integrar o elenco da edição de 2022 do reality. Porém, a informação foi negada pelo próprio nas redes sociais.

