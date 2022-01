BBB 22: Eslovênia já ultrapassa meio milhão de seguidores no Instagram

O cearense Vinicius também atingiu a marca no Instagram. Participantes nordestinos são os primeiros do grupo Pipoca do BBB 22 a baterem meio milhão. Lista com os nomes dos participantes do reality está sendo divulgada hoje, 14

A paraibana Eslovênia e o cearense Vinicius foram os participantes do grupo Pipoca do Big Brother Brasil (BBB 22) a ultrapassarem a marca de 500 mil seguidores no Instagram. A lista de participantes está sendo divulgada hoje, 14, e o público do reality já tem os dois participantes como alguns dos favoritos para o prêmio de R$ 1,5 milhão. Reality da TV Globo começa nesta segunda, 17 de janeiro (17/01).

Mesmo com Eslovênia divulgada primeiro na lista de participantes desta edição, o cearense está acumulando mais fãs até então. Até às 21h30 desta sexta, o participante já acumulava mais de 632 mil fãs no Instagram.

BBB 22: o que se sabe até agora sobre o reality da Globo

BBB 22: Eslovênia, Laís, Eliezer; quem são os participantes da Pipoca?

BBB 22: Pedro Scooby, Arthur Aguiar; quem são os participantes do Camarote?

Eslovênia e Vinicius foram os primeiros do grupo Pipoca desta edição de 2022 do reality a conseguirem atingir a marca de meio milhão de seguidores. Movimento, inclusive, é parecido com o de Juliette Freire do BBB 21. À época, a participante se tornou a segunda integrante do grupo Pipoca a atingir marca de 1 milhão de seguidores no Instagram. O primeiro foi o empresário Caio Afiune.

Eslovênia no BBB 22: saiba quem é a participante

Eslovênia, de 25 anos, nasceu em João Pessoa, na Paraíba, mas mora em Caruaru, em Pernambuco. Estudante de Marketing, trabalha como influenciadora digital ao falar de moda, beleza e lifestyle.

Ela chegou a cursar faculdade de Física e era a única mulher da turma, mas interrompeu a graduação quando venceu o Miss Pernambuco de 2018. Foi neste período que passou a seguir a carreira na internet.

Vinicius no BBB 22: vídeo mostra família comemorando anúncio do cearense

A família de Vinicius Souza foi filmada hoje, sexta-feira, 14, assistindo ao anúncio do cearense como participante do grupo Pipoca do BBB 22. É possível ver, em vídeo publicado nas redes sociais, pelo menos oito pessoas, incluindo uma criança, comemorando a apresentação do bacharel em Direito e concurseiro na TV Globo. Uma idosa, apontada por internautas como avó de Vinicius, abraça alguns dos presentes.

Vinicius é o cearense confirmado no reality da TV Globo. Com ele, o reality chega a marca de sete cearenses que já passaram pelo BBB: Natália Nara, Roberta Brasil, Rafael Memória, Lucas Fernandes, Patrícia Leitte e Kerline Cardoso.

BBB 22: veja a lista dos participantes confirmados até agora

Os fãs do reality Big Brother Brasil (BBB 22) conheceram hoje, sexta-feira, 14 de janeiro (14/01) os nomes dos participantes da nova edição do programa da TV Globo. A atração será comandada pelo jornalista Tadeu Schmidt e começa no próximo dia 17 de janeiro (17/01).

Este ano, a dinâmica de participantes do grupo Camarote e do grupo Pipoca se mantém na edição de 2022. Dentre os nomes de famosos especulados para o reality, estão a influencer Jade Picon e as cantoras Linn da Quebrada e Naiara Azevedo. Confira a a lista dos participantes confirmados até agora:

