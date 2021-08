Inscrição do BBB 22 é reaberta; como se inscrever no Gshow?

Em sua participação como jurada do "Super Dança dos Famosos", Juliette revelou que se apresentará na próxima edição do "Criança Esperança", transmitido pela TV Globo. A vencedora do BBB21 destacou que o tema da campanha é educação.

"Eu vou cantar para o 'Criança Esperança' no Nordeste com o tema educação, que me toca muito. A educação salvou a vida da minha família. Estou muito feliz por essa oportunidade", contou. O apresentador Tiago Leifert lembrou que durante o reality a paraibana já falava sobre a importância da educação. "Você e o João, que é professor, levantaram essa bandeira e destacaram a importância dos estudos", disse.

Após a revelação de que artista estaria no Criança Esperança, os fãs começaram a especular se a vinda dela ao Ceará não teria sido motivada pela gravação da apresentação especial para a campanha solidária. "Aquela ida a Fortaleza de Juliette foi por causa do Criança Esperança... Será?", aponta uma seguidora em postagem no Twitter. "A Ju foi pra Fortaleza pra gravar em terra nordestina... amo", celebrou outra fã. Quando esteve no Estado, no início do mês, Juliette fez mistério e disse apenas estar gravando um programa em terras cearenses.





Juliette gravou para o criança esperança em Fortaleza.

JULIETTE NO DANÇA — Aline Sena (@senaalinee) August 15, 2021

aquela gravação em fortaleza que a ju tava com o wesley era pro criança esperança mesmo



JULIETTE NO DANÇA — yá (@kccrebel) August 15, 2021

No programa, Juliette agradeceu aos fãs pelo apoio em sua carreira musical. "A música me resgatou muitas vezes durante o BBB e agora estou cantando da maneira como sou", afirmou. Ela também revelou detalhes sobre seu primeiro EP: "São seis músicas inéditas, metade compositores paraibanos, nordestinos, e metade grandes artistas que fazem hits famosos. A gente misturou tudo. Estão gravadas, em acabamento. Estou muito feliz".



"Quando terminou o programa, eu buscava sentido para tudo isso que tinha acontecido comigo. diferente de muitas pessoas, eu nunca busquei a vida artística, mesmo tendo admiração. mas encontrei sentido e é isso que vou fazer, que me faz feliz", afirmou.

"Quero tocar as pessoas de alguma forma e me sentir feliz e leve nessa trajetória que é tão cobrada e tão difícil. Eu precisava de algo que me fizesse feliz, e minha história me mostrou isso. Dentro do 'Big Brother' a música me resgatava o tempo inteiro, eu falava através dela, e vou seguir sendo quem eu sou, falando através dela".

Além da advogada, Lázaro Ramos e Pabllo Vittar também formavam o júri para avaliar as apresentações da Semifinal nos ritmos da salsa e da valsa. Foi a primeira vez que a paraibana reencontrou Tiago Leifert após o fim do BBB.

Ambos se emocionaram com o encontro e Juliette agradeceu pelo discurso final feito por ele ao anunciar o resultado da votação. "Escuto aquele discurso quase todos os dias. Vejo, escuto e está presente no meu coração", revelou a campeã do BBB 21.

"É um prazer ter você aqui, obrigada por ter vindo. A gente sabe o quanto você está ocupada trabalhando. É muito importante para mim te rever e ver o quanto você está bem. Fico feliz mesmo", disse Tiago.

