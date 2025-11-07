A Fazenda 17: quem saiu ontem, 6? Veja eliminado da 7ª roça

A Fazenda 17: quem saiu ontem, 6? Veja eliminado da 7ª roçaA peoa deixou o reality rural nessa quinta-feira, 6,após uma disputa acirrada com na 7ª roça da temporada. Saiba como foi a roça e reação dos peões
A sétima roça de A Fazenda 17 estava formada e a eliminada foi Yoná Sousa. A peoa deixou o reality show na noite dessa quinta-feira, 6, após receber apenas 31,5% dos votos para permanecer no jogo.
Rayane Figliuzzi e Tamires Assis, que também estavam na berlinda, foram salvas pelo público e continuam na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões.
Durante o anúncio, a apresentadora Adriane Galisteu destacou que a roça bateu recorde de votação nesta edição. A saída de Yoná encerra uma trajetória marcada por intensidade e embates dentro da casa.
A seguir, saiba como foi o anúncio da eliminação, a reação dos peões e como a roça que eliminou Yoná foi formada.
A Fazenda 17: o clima da 7ª roça
Antes do resultado, Galisteu reuniu as três roceiras no deck e elogiou as trajetórias das participantes. “As três são incríveis, mas o programa acaba para uma de vocês hoje”, disse a apresentadora.
Rayane, visivelmente emocionada, afirmou que entrou no reality com o coração aberto, buscando mostrar sua verdadeira personalidade após ser julgada fora do confinamento. Já Tamires disse ter vivido um sonho ao representar a cultura do povo amazoense e se orgulhou de sua caminhada até aqui.
Yoná, por sua vez, destacou seu foco no prêmio e a vontade de transformar sua vida com o valor de R$ 2 milhões. Ela também comentou sobre a aliança rompida com Dudu, afirmando ter se sentido excluída das estratégias do grupo e considerando o jogo do peão “sorrateiro”.
A Fazenda 17: conflitos e revelações antes da eliminação
Galisteu aproveitou o momento para provocar reflexões entre as roceiras. Questionada sobre a indicação de Toninho, Rayane afirmou que ele foi influenciado por um “grupinho” formado por Creo, Toninho, Shia e Matheus, que estariam evitando sair da zona de conforto.
Tamires, por sua vez, atribuiu a divisão do grupo ao fim do diálogo com algumas colegas, enquanto Yoná apontou que o jogo estava cada vez mais estratégico. Quando o assunto foi “quem tem o pior jogo”, as respostas variaram: Rayane citou Saory, Tamires escolheu Matheus e Yoná apontou Shia.
Na despedida, Yoná demonstrou frustração, mas agradeceu pela experiência e revelou sua aposta para campeã: Shia. Enquanto isso, Rayane retornou à sede sendo recebida com gritos e lágrimas de alegria por parte dos colegas, incluindo sua rival Carol Lekker, que se emocionou com o reencontro.
Como foi formada a 7ª roça de A Fazenda 17
A formação da 7ª roça foi tensa e cheia de reviravoltas. O Fazendeiro da semana, Toninho Tornado, indicou diretamente Rayane Figliuzzi, alegando falta de afinidade.
Na votação da sede, Yoná Sousa foi a mais votada, com 11 votos. O Poder Branco, em posse de Matheus Martins, determinou que ele escolhesse dois peões da Baia para irem à votação: Tamires Assis e Carol Lekker. Tamires acabou ocupando o terceiro banco da roça.
O último lugar foi definido pela dinâmica do “Resta Um”, e Wallas Arrais acabou sobrando. Ainda assim, Wallas pôde vetar alguém da Prova do Fazendeiro e escolheu Rayane, deixando-a automaticamente na berlinda.
Na disputa pela liderança, Wallas venceu a prova e se salvou da roça, formando assim o trio final: Rayane, Tamires e Yoná.