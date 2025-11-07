A Fazenda 17: quem saiu ontem, 6? Veja eliminado da 7ª roça

O Fazendeiro da semana abriu a votação indicando diretamente Rayane Figliuzzi. Na sequência, a sede escolheu Yoná Sousa como a mais votada da noite. / Crédito: Reprodução/YouTube/A Fazenda

A sétima roça de A Fazenda 17 estava formada e a eliminada foi Yoná Sousa. A peoa deixou o reality show na noite dessa quinta-feira, 6, após receber apenas 31,5% dos votos para permanecer no jogo. Rayane Figliuzzi e Tamires Assis, que também estavam na berlinda, foram salvas pelo público e continuam na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões.



Rayane, visivelmente emocionada, afirmou que entrou no reality com o coração aberto, buscando mostrar sua verdadeira personalidade após ser julgada fora do confinamento. Já Tamires disse ter vivido um sonho ao representar a cultura do povo amazoense e se orgulhou de sua caminhada até aqui.

Yoná, por sua vez, destacou seu foco no prêmio e a vontade de transformar sua vida com o valor de R$ 2 milhões. Ela também comentou sobre a aliança rompida com Dudu, afirmando ter se sentido excluída das estratégias do grupo e considerando o jogo do peão “sorrateiro”.

