Enquete A Fazenda 2024: como votar no portal R7? Entenda votação

A Fazenda 2024 estreia sua 16° edição na segunda-feira, 16 de setembro; veja como votar no portal do R7, horários de votação e resultado durante reality

O reality show “A Fazenda 16” estreia oficialmente na próxima segunda-feira, 16, e tem previsão de acabar em dezembro. Durante o programa, a audiência irá usar o porta R7 para decidir quais candidatos que estarão na berlinda deverão se manter no reality.

Enquete A Fazenda 2024: como votar no Portal R7?

Na temporada de A Fazenda 2024, as votações para as eliminações continuarão sendo realizadas por meio do Portal R7 assim como nos anos anteriores.