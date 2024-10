Quem está na Roça em A Fazenda? Veja como foi a formação da 4ª berlinda

A formação da quarta Roça de “A Fazenda 16” ocorreu nesta terça-feira, 15. Sacha Bali, Suelen, Vanessa e Yuri Bonotto estão na berlinda e três deles ainda podem escapar da Roça.

Zé Love foi o dono do chapéu do Fazendeiro, enquanto o poder do Lampião ficou na responsabilidade de Sidney Sampaio. Veja a seguir como foi formada a berlinda e o que aconteceu.

