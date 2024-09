A nova edição de A Fazenda estreia dia 16 de setembro. Confira todos os ganhadores do reality Crédito: Divulgação: Record

A Fazenda é o reality rural da Record que estreia na próxima segunda-feira, 16, com apresentação de Adriane Galisteu. O programa terá duração de aproximadamente três meses, com exibição de segunda a sexta (após a novela Gênesis), sábados e domingos (depois do Domingo Espetacular). A Fazenda 16: VEJA quando começa, participantes e tudo sobre o reality

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além disso, a 16ª edição terá recorde de participantes disputando o prêmio de R$ 2 milhões, sem divisão exata de homens e mulheres.

No Paiol, uma espécie de peneira ou Casa de Vidro do "BBB", estarão oito pessoas. Caberá ao público escolher quatro deles, podendo ser dois homens e duas mulheres, ou um homem e três mulheres, ou três homens e apenas uma mulher. Antes da estreia, confira vencedores anteriores:

Ganhadores de A Fazenda: veja os campeões de todas as edições Confira a lista dos campeões a partir da primeira edição do reality no Brasil.

A Fazenda 1: Dado Dolabella O ator e cantor Dado Dolabella foi o primeiro campeão do reality, com 83% dos votos do público na final. Embora sua carreira tenha sido marcada por polêmicas, ele ganhou "A Fazenda" por sua popularidade. Atualmente, é defensor do veganismo e do ativismo ambiental, mantendo um perfil mais discreto nas redes sociais.

A Fazenda 2: Karina Bacchi

A atriz Karina Bacchi derrotou André Segatti na final e conquistou 56% dos votos. Ela não voltou a atuar depois de sua participação no reality.

Nos últimos anos se dedicou à vida familiar e ao conteúdo digital, abordando temas como maternidade, saúde, e espiritualidade. Karina é mãe de Enrico Bacchi, fruto de uma fertilização in vitro, e compartilha sua vida como mãe e influenciadora nas redes sociais.

A Fazenda 3: Daniel Bueno

O modelo Daniel Bueno foi o grande vencedor da terceira edição do reality show, com 44% dos votos. Depois de vencer "A Fazenda", ele se afastou do meio artístico e se mudou para os Estados Unidos, onde vive uma vida mais reservada. Bueno ainda trabalha como modelo, mas em menor escala, e se dedica mais à sua família e aos negócios.



A Fazenda 4: Joana Machado

A modelo Joana Machado disputou a edição que teve Monique Evans e Raquel Pacheco (conhecida como “Bruna Surfistinha”). Em uma final só com mulheres, Joana foi a vencedora, com 48% dos votos. Conhecida como personal trainer e modelo, Joana ficou famosa antes do reality por seu envolvimento com o ex-jogador Adriano. Após "A Fazenda", ainda aparece esporadicamente na mídia, mas de forma discreta.

A Fazenda 5: Viviane Araújo

Viviane Araújo venceu Felipe Folgosi e Léo Aquilla na final de A Fazenda 5, com 84% dos votos. Ela teve a maior porcentagem de votos da história do reality.

Araújo é uma das rainhas de bateria mais famosas do Brasil e sua vitória no reality apenas consolidou a popularidade. Viviane continuou sua carreira como atriz, participando de novelas e programas de TV, além de manter sua presença no Carnaval.

A Fazenda 6: Bárbara Evans

Bárbara Evans foi campeã em 2014, com 50% dos votos. Ela é filha da ex-peoa Monique Evans. Após o reality, participou da minissérie “Dois Irmãos”, na Globo, em 2017, e do “Dancing Brasil”, na Record, em 2018.