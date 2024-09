Enquete A Fazenda 16: quem deve ganhar no Paiol e entrar na casa?

Com oito integrantes do Paiol anunciados, o público deve escolher quem ocupará quatro vagas em A Fazenda 16; vote na enquete em quem deve entrar

O resultado sobre os candidatos a peões que estão no Paiol será compartilhado com os telespectadores na quinta-feira, 19. Já decidiu quem você quer ver no reality show da Record? Vote na enquete a seguir.

Enquete Paiol A Fazenda 2024: quem merece entrar? Vote



O POVO apresenta a sua própria enquete, sem impacto no resultado oficial do programa, para que o público apresente as suas preferências entre os integrantes do Paiol.