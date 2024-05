Documentário sobre Davi mostra reencontro com Mani após BBB 24

O documentário "Davi, Um Cara Comum da Bahia" estreou nesta quarta-feira, 8, e mostrou reencontro do ex-BBB Davi com Mani após saída do programa

O documentário "Davi, Um Cara Comum da Bahia" estreou na última quarta-feira, 8, com cenas inéditas do fim do relacionamento do ex-BBB Davi Brito com a empresária Mani Rego. O vídeo trouxe cenas do primeiro reencontro do casal após os 100 dias de Big Brother Brasil.

Um das cenas exibidas no documentário é da participação do ex-brother no programa da rede Globo "Mais Você", quando afirmou que estava conhecendo a empresária, que, no entanto, já afirmava ser esposa do rapaz.

