Justiça exige ver contratos de Neymar e Felipe Neto com site de apostas

A Justiça do Rio de Janeiro determinou que Neymar, Felipe Neto e outros influenciadores apresentem seus contratos firmados com a empresa de apostas Blaze. Isso porque Erick Paiva, atualmente desempregado, entrou com ação argumentando que perdeu todas as suas economias em razão de apostas na plataforma.

Na decisão, publicada em agosto pela 5ª Vara Cível da Regional da Leopoldina, os contratados tinham o prazo de 15 dias para mostrar a documentação. Em contrapartida, houve indeferimento inicial em relação ao pedido de exibição dos extratos de suas contas digitais.

Além de Neymar e Felipe Neto, os influencers Jhon Vlogs, Nanna Chara, Juju Ferrari também são réus no processo. As informações são do colunista Diego Costa, do portal ‘Uol’.