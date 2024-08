Ex-BBB Davi Brito revela que desistiu de estudar medicina

O influenciador digital ainda disse que segue com o desejo de ser médico, mas agora está focado no ramo de investimentos financeiros . Ele já comprou imóveis e carros. Ao todo, foram cinco casas e dois automóveis na garagem.

“Acho que todo mundo tem o direito de mudar e ninguém vai ser julgado por mudar a rota. Eu saí campeão do BBB 24 , os planos antes eram de ser doutor. É um sonho que eu carrego comigo, mas acho que todo mundo tem o direito de mudar”, declarou na conversa transmitida na terça-feira, 13.

O baiano Davi Brito revelou que o tão sonhado plano de se tornar médico foi deixado para trás . Em entrevista para a Rádio Metrópole, o campeão do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) confessou que mudou de ideia após vencer o reality.

“Vou seguir estudando, mas vou trilhar outros caminhos”, ressaltou. A legenda com o título “futuro estudante de medicina”, que constava na bio de Davi, já não aparece mais no perfil do Instagram.

Vencedor do BBB 24, Davi Brito afirma que 'deixou de lado' sonho da medicina

Quando ainda estava no BBB 24, o baiano expressou várias vezes o desejo de se tornar médico. Há um mês, o campeão do reality show da Globo disse que não desistiu do sonho e apareceu na tarde estudando para prestar vestibular.