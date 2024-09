Estreia de A Fazenda 2024: saiba como foi o primeiro dia de reality

Primeiro dia do reality rural foi marcado por brigas e comentários sobre as estratégias que serão adotadas. Veja como foi a estreia de A Fazenda 2024

A 16ª edição de A Fazenda estreou com a chegada dos peões na sede e apresentou os 20 participantes confirmados, além dos oito paioleiros que disputam quatro vagas na competição. Os peões protagonizaram discussões e comentários no primeiro dia do reality, que foi ao ar nessa segunda, 16.

Com a trilha sonora de Beyoncé, os confinados chegaram à sede do reality em Itapecerica da Serra (SP) em balões.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A nova temporada inicia com 20 peões, mas contará com 24 após o resultado do Paiol na próxima quinta-feira, 19.