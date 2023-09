Gretchen grava novo filme de Allan Deberton em boate de Fortaleza

A cantora Gretchen está em Fortaleza para participar das gravações do novo longa-metragem de Allan Deberton. Cineasta cearense conhecido por “Pacarrete” (2019), Allan está produzindo seu novo filme intitulado “O melhor amigo”.

Com participação de Gretchen, a produção audiovisual irá contar com gravações na Valentina Club, casa de shows localizada no Centro da Capital. Além da artista, o filme também terá no elenco os cearenses Dênis Lacerda, Souma, Muriel Cruz, Rodrigo Ferrera, Solange Teixeira, Adna Oliveira e Walmick de Holanda.

Aproveitando a estadia na Capital, Gretchen visitou a Praia do Futuro nesta quinta-feira, 21, e compartilhou o momento em seu perfil no Instagram. Ao lado do marido, o saxofonista Esdras Souza, a artista escreveu: “Trabalhar aproveitando os momentos livres.”.