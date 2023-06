Monique Evans mostra resultado da harmonização facial: ‘Esticou tudo’

A atriz Monique Evans é a mais nova celebridade a realizar procedimentos estéticos. Com 66 anos de idade, a ex-modelo deu início a harmonização facial e compartilhou as novidades com seus seguidores do Instagram nesta sexta-feira, 23.

“Hoje foi dia de começar meu tratamento! Realizamos de imediato o lifting de têmpora, bioestimulador de colágeno e somente alguns pontos de sustentação com ácido hialurônico. Sem exageros e sem perder a identidade”, explicou.

Diferente da cirurgia plástica, os procedimentos realizados por Monique são tratamentos que dão resultados mais naturais. “Não é imediatismo! Harmonização facial é entregar naturalidade, realçar o que você tem de melhor ou melhorar aquilo que tanto incomoda”, detalha.

Na publicação na rede social, a atriz mostrou o antes e depois do tratamento, declarando estar contente com o resultado: “Olha quanta diferença, eu tinha um ‘negócio’ aqui... Agora não tem mais. (...) Esticou tudo! Estou chocada com o resultado, muito feliz!”.



Monique Evans divulga antes e depois de harmonização facial Crédito: Reprodução/Redes Sociais

