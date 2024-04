Viviane Araújo apresenta comédia 'A toda poderosa' em Fortaleza

Atriz conhecida por personagens de destaque nas telenovelas da Rede Globo, Viviane Araújo faz sátiras sobre os enfrentados pelos brasileiros no dia a dia

Fortaleza recebe nos próximos dias 13 e 14 de abril o espetáculo “A toda poderosa", protagonizado pela atriz Viviane Araújo. Em cartaz no Teatro Brasil Tropical, próximo à Beira-Mar, as sessões acontecem às 20 horas.

Com direção de Catarina Abdala e com texto de Maciel Silva, o espetáculo é uma comédia que faz sátira aos desafios burocráticos enfrentados por brasileiros no cotidiano.