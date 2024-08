Mara Maravilha quase se afoga durante homenagem a Silvio Santos

Programa foi ao ar neste domingo, 25, no Domingo Legal, no SBT, comandado por Celso Portiolli; veja vídeo

A ex-apresentadora infantil Mara Maravilha quase se afogou durante o programa Domingo Legal que estava homenageando Silvio Santos, que faleceu no sábado, 17.

A apresentadora estava participando da edição especial do Passa ou Repassa, que foi ao ar neste domingo, 25, quando caiu em um tanque de água e precisou da ajuda do salva-vidas para sair do local.

Ainda, durante o momento, o apresentador Celso Portiolli, que comanda o programa, ao perceber a cena, reagiu aos risos.