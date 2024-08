Nicole Bahls batiza vaca de Ivete Sangalo e cantora reage: ‘Hype’

Ivete Sangalo é homenageada por Nicole Bahls que batiza vaca com nome da cantora

A influenciadora digital revelou a novidade em um vídeo cheio de suspense, no qual inicialmente fala sobre o bicho e depois faz a revelação.

Na terça-feira, 27, a fazenda de Nicole Bahls recebeu um novo animal, uma vaca branca, com o nome de uma famosa. Desta vez, a homenageada foi a cantora Ivete Sangalo .

Ivete Sangalo entrou na brincadeira e compartilhou a postagem nos stories de seu perfil oficial no Instagram. “Eu amei ser sua vaquinha”, escreveu a cantora. Nos comentários do post no feed, Ivete continuou: “Eu amo! Eu sou a vaca! Ser a vaca nunca foi tão hype”.

Nicole Bahls batiza animais com nomes de celebridades

Ivete Sangalo não é a primeira celebridade a ter um animal nomeado em sua homenagem na fazenda de Nicole Bahls. A apresentadora já nomeou outros animais, como a atriz Camila Queiroz, que também tem uma vaca, com manchas pretas, em sua homenagem.