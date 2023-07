Andressa Urach relembra como conheceu o ex-marido: ‘Era meu cliente’

Andressa Urach compartilhou informações sobre sua vida íntima com os seguidores. Respondendo os fãs no Story do Instagram na noite de domingo, 23, a ex-Fazenda revelou detalhes do período em que esteve casada com Thiago Lopes.

“Eu me apaixonei por ele porque ele me comeu muito gostoso. Inclusive me fez gozar várias vezes. Por isso me apaixonei, por isso a gente casou, por isso ele casou comigo.”, detalhou. Andressa conta que Thiago era seu cliente, mas que “tiveram muita química e se apaixonaram”.

Andressa e Thiago foram casados entre 2020 e 2021 e tiveram um filho, Léon, atualmente com dois anos de idade. Com perfil na plataforma de conteúdo adulto, a celebridade conta que a separação do casal aconteceu porque o ex-marido “não gosta de p*taria”.

“Se ele gostasse, a gente estaria fazendo p*taria juntos, essa é a verdade. Se ele gostasse da vida promíscua, estaria gravando com ele para o OnlyFans, mas ele nunca faria isso. Então, é uma pena. Vamos em frente que tem outras oportunidades”, disse ao revelar que ainda ama Thiago Lopes.



