Enquete A Fazenda 13: parcial quem sai entre Aline, Valentina e Solange

Aline, Valentina e Solange estão na roça e parcial da enquete do O POVO apresenta quem das três deve ser eliminada do reality rural

Após a vitória de Rico Melquiades na Prova do Fazendeiro desta quarta-feira, 17 de novembro (17/11), o alagoano escapou da berlinda e agora disputam a oitava Roça do programa Aline, Valentina e Solange. A eliminação acontece hoje, quinta, 18 de novembro (18/11) e a menos votada pelo público irá deixar o reality.

Na enquete do O POVO, a peoa Solange foi a mais votada para continuar no programa, com 52% dos votos. Aline ficou em segundo e recebeu 43% dos votos. Já Valentina ficou em último, com apenas 5% dos votos, e seria portanto, eliminada do reality. A enquete não interfere no resultado oficial do reality.

A Fazenda 2021: quem está na Roça?

Conheça mais sobre os participantes que estão na Roça de A Fazenda 13 nesta semana (17/11):

A Fazenda 2021: como foi a Prova do Fazendeiro?

Na Prova do Fazendeiro desta semana, os participantes deveriam catar milho por 30 segundos enquanto uma música ambiente tocava. O peão que pegasse menos milhos seria eliminado. Assim, uma nova rodada começaria do zero e definiria o Fazendeiro da semana. Porém, os objetivos dos peões eram atrapalhados devido a uma arma de paintball na direção de um alvo que os participantes deveriam proteger. Veja mais detalhes da prova que consagrou Rico Melquiades aqui.

Roça A Fazenda 13: confira as roças da edição de 2021

Primeira roça: Solange, Nego do Borel e Liziane; Liziane foi eliminada e Nego do Borel foi expulso

Segunda roça: Dayane, Bil e Mussunzinho; Mussunzinho foi eliminado

Terceira roça: Dayane, Erika e Tiago; Erika foi eliminada



Quarta roça: Victor, Gui e Aline; Victor foi eliminado

Quinta roça: Valentina, Lary e Gui; Lary foi eliminada

Sexta roça: Rico, Tati e MC Gui; Tati foi eliminada

Sétima roça: Erasmo, Solange e Rico; Erasmo foi eliminado

Oitava roça: Aline, Valentina e Solange; vote em quem deve ficar

A Fazenda 2021: quem já virou fazendeiro?

Primeira semana: Gui Araújo

Segunda semana: Erika Schneider

Terceira semana: Gui Araújo

Quarta semana: Rico Melquiades

Quinta semana: Dayane Mello

Sexta semana: Bil Araújo

Sétima semana: Sthe Matos

Oitava semana: Marina Ferrari

Nona semana: Rico Melquiades

A Fazenda 2021: quem já ganhou a prova de fogo?

Segunda semana: Arcrebiano



Terceira semana: Rico

Quarta semana: Mileide Mihale

Quinta semana: Bil Araújo

Sexta semana: Tiago Piquilo

Sétima semana: Gui Araújo

Oitava semana: Tiago

Nona semana: Rico

Décima semana: Dynho

A Fazenda 2021: o que acontece hoje no reality?

Com a mesma dinâmica das outras edições, A Fazenda 13 contará com a seguinte grade:

Segunda-feira: Prova de Fogo



Prova de Fogo Terça-feira: Votação da Roça



Votação da Roça Quarta-feira: Prova do Fazendeiro



Prova do Fazendeiro Quinta-feira: Dia da Eliminação



Dia da Eliminação Sexta-feira: Festa da Fazenda



Festa da Fazenda Sábado: Melhores momentos da festa



Melhores momentos da festa Domingo: Resumo da semana

A Fazenda 2021: onde assistir ao vivo e online?

A nova temporada de A Fazenda será exibida ao vivo de segunda a sábado às 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília), e aos domingos a partir das 23 horas e 15 minutos, na Record TV. Para assistir a programação online é necessário acessar a plataforma de streaming da emissora, o PlayPlus. Nele é possível acompanhar a transmissão completa de festas e provas.

