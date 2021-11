Voz do hit "Coração Cachorro", Matheus Fernandes já atuou na política

O cantor viralizou nas redes sociais com o uivo de "Coração Cachorro" e alcançou o primeiro lugar no Spotify

Aos 29 anos, o cearense Matheus Fernandes viralizou com a música "Coração Cachorro", ao lado de Avine Vinny. Antes do sucesso na música, porém, Matheus já teve uma agência de marketing, trabalhando diretamente em campanhas eleitorais.

O artista produzia logomarcas e vídeos de candidatos a deputados e vereadores, mas hoje prefere não revelar nomes com quem já trabalhou, para não ser vinculado a essas pessoas. O inusitado é que foi após uma das campanhas eleitorais que ele decidiu seguir o caminho da música.

"Assim que acabou a campanha, um amigo me deu de presente de aniversário um violão. Decidi provar a esse meu amigo que aprenderia a tocar. Já existia um cantor guardado dentro de mim. E aí eu me dediquei", contou. Com pouca experiência, foi capaz de escrever e produzir o clipe de sua primeira música, "Meta Ficha", em 2011.

O primeiro sucesso nacional de Matheus veio em 2019, "Sonâmbulo - Do Nada Eu Apareço Na Balada". O cantor chegou a revelar que seus sócios não gostavam da canção e o aconselharam a não lançar, mas apostou suas fichas na faixa. Ao longo da carreira, chegou a receber muitos "nãos" e pensou em desistir, mas decidiu seguir o sonho e os frutos vieram: alcançou o primeiro lugar no Spotify e viralizou no TikTok.

