Ludmilla remove Anitta de capa do single "Favela Chegou" após briga

Para enaltecer suas conquistas no mundo da música, a cantora Ludmilla, de 26 anos, postou nesta terça-feira, 2 de novembro, uma foto ao lado de seus discos de ouro, diamante e platina em seu perfil oficial no Instagram. Entretanto, em meio aos quadros, os internautas perceberam uma alteração em uma das capas dos singles da cantora, o "Favela Chegou", hit feito em parceria com Anitta, lançada em 2019.

Na época do lançamento, o banner da música contava com as duas artistas na imagem. Porém, no quadro visto na publicação com os certificados de recordes de reprodução nos streamings, apenas Ludmilla aparece. "Favela Chegou" conquistou o certificado de diamante no Brasil, após vender mais de trezentas mil unidades no país.

"Deus, quem aponta a estrela que tem que brilhar. Tudo valeu a pena! Não tenho mais parede para pendurar quadros de platina, platina duplo, ouro, diamante, etc… Obrigada a todos que fizeram parte disso, vale a pena", escreveu a artista na legenda. Mesmo com todo o sucesso envolvendo o single, Anitta e Ludmilla acabaram rompendo relações ainda no mesmo ano, devido a uma briga por direitos autorais envolvendo outro canção delas, juntamente com o rapper americano Snoop Dog, "Onda Diferente".

Em entrevista concedida ao jornal O Globo, Ludmilla revelou outros motivos que supostamente estão envolvidos na briga. "Ela é uma pessoa muito ardilosa, manipuladora. Só quero distância e mais nada. Ela passou a vida me tachando de inferior a ela. Teve uma época em que me chamava de ‘projetinho de Alcione', como se isso fosse uma ofensa. Mas mal sabe ela que a Alcione é uma das minhas maiores referências", declarou a cantora carioca.

