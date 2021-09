Do Big Brother italiano para A Fazenda: Dayane Mello mira no efeito Juliette

Quatro novos participantes foram anunciados pela Record para “A Fazenda 2021”, reality que estreou nesta terça-feira, 14 de setembro (14/09). Aline Mineiro, Erasmo Viana, Dynho Alves e Erika Schneider se juntam aos peões confirmados anteriormente e o jogo já começou. Acompanhe aqui ao vivo.

Sobre o assunto A Fazenda 2021: saiba tudo sobre a estreia do reality show rural

A Fazenda 13 não exibirá diálogos sobre política, diz Adriane Galisteu

Mileide Mihaile em A Fazenda 13: relembre polêmicas envolvendo a ex do Safadão

Aline Mineiro em A Fazenda 13: quem é a participante

A ex modelo e panicat foi um dos últimos nomes confirmados no elenco do reality. A peoa namora o humorista Léo Lins, do programa "The Noite com Danilo Gentili" do SBT. Aline também é influenciadora digital e empresária, com mais de 2,3 milhões de seguidores no Instagram.

Erasmo Viana em A Fazenda 13: quem é o participante

O modelo de 36 anos ficou nacionalmente conhecido por ser ex-marido da influenciadora Gabriela Pugliesi. Juntos há quase quatro anos, o ex-casal anunciou o término em fevereiro deste ano.

Dynho Alves em A Fazenda 13: quem é o participante

O cantor já participou do "Power Couple" com MC Mirella, sua esposa - uma das participantes do reality show rural no ano de 2020. Com mais de 9 milhões de seguidores no Instagram, seu nome já causou desentendimento entre a cantora e a modelo Raissa Barbosa, outra ex-participante da edição anterior do programa. O funkeiro também era amigo de MC Kevin, que morreu em maio deste ano após cair da sacada de um hotel no Rio de Janeiro.

Erika Schneider em A Fazenda 13: quem é a participante

A modelo é ex-dançarina do Domingão do Faustão e foi desligada do balé do programa em janeiro de 2021, após quase oito anos na emissora global. Erika tem 30 anos e já foi apontada como affair do cantor e ex-BBB Rodolffo Matthaus.

A Fazenda: conheça os participantes confirmados até agora

Até a terça, 14 de setembro (14/09), foram confirmados 20 participantes para a 13ª edição de A Fazenda. Ainda, por meio do Tik Tok, plataforma parceira do programa, quatro influenciadores digitais irão participar do Paiol - que consiste na disputa por uma vaga no jogo rural. Confira os nomes:

