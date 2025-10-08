Morte de Odete Roitman em Vale Tudo gera onda de memes no perfil do Copacabana Palace

Morte de Odete Roitman em Vale Tudo gera onda de memes no perfil do Copacabana PalaceEntenda por que a cena da morte de Odete Roitman no remake de Vale Tudo virou piada nas redes sociais e rendeu comentários no perfil do famoso hotel
A exibição da morte de Odete Roitman (Débora Bloch) no remake de Vale Tudo movimentou as redes sociais e reacendeu um dos maiores mistérios da teledramaturgia brasileira.
No capítulo exibido na segunda-feira, 6, a empresária é assassinada misteriosamente no quarto 604 do Copacabana Palace, e, além das discussões sobre quem seria o assassino, o público encontrou espaço para o humor.
A sequência, escrita por Manuela Dias, mostrou os cinco principais suspeitos — Heleninha (Paolla Oliveira), Celina (Malu Galli), Marco Aurélio (Alexandre Nero), César (Cauã Reymond) e Maria de Fátima (Bella Campos) — entrando e saindo do hotel sem qualquer dificuldade.
O detalhe chamou atenção dos espectadores, que levaram o assunto para os comentários das redes sociais do próprio Copacabana Palace.
“Cadê a segurança do hotel?”: fãs de Vale Tudo invadem comentários
Logo após a cena ir ao ar, o perfil oficial do Copacabana Palace no Instagram foi inundado por comentários bem-humorados.
Uma publicação recente do hotel, com imagens da confraternização do elenco da novela, recebeu centenas de mensagens ironizando a “falha” na segurança.
“Cadê a segurança? O hotel não vai soltar uma nota?”, brincou um internauta. Outro escreveu: “Gente, reforcem a segurança desse lugar! A pessoa paga diárias altíssimas pensando estar segura e morre dentro do hotel.”
Teve até quem tentasse reservar o quarto onde ocorreu o crime fictício: “Senhores, a suíte 604 está vaga hoje? Tenho interesse na reserva.”
O humor tomou conta das redes, e o nome do hotel voltou aos trending topics, misturando ficção e realidade.
Cena garante recorde de audiência e festa no Copacabana Palace
O episódio fez o Brasil parar diante da TV. A morte de Odete Roitman rendeu recorde de audiência e uma festa especial organizada pelo próprio hotel para parte do elenco.
O evento ocorreu na área da piscina e contou com uma carta de drinks inspirada nos principais suspeitos do crime.
A cena também reforçou o sucesso do remake da novela, que será substituída por Três Graças, nova trama de Aguinaldo Silva, no próximo dia 20 de outubro. A identidade do assassino ainda é um dos segredos mais guardados da TV.
O luxo por trás de Vale Tudo: quanto custa a suíte 604
Na história, Odete Roitman morava na suíte mais cara do Copacabana Palace, uma das hospedagens mais icônicas do Rio de Janeiro.
De acordo com o site oficial do hotel, as “Suítes Copacabana” — equivalentes à fictícia 604 da novela — têm diárias de cerca de R$ 32 mil.
Esses quartos oferecem 105 m², varanda com vista para a Praia de Copacabana, banheiros de mármore, cama king size, banheira e acesso exclusivo à piscina Black Pool.
As suítes já receberam nomes como Madonna, Lady Gaga e Ivete Sangalo, reforçando a aura de luxo que a novela explorou.
Vale Tudo: clássico que atravessa gerações
Exibida originalmente em 1988, Vale Tudo é um dos maiores sucessos da TV brasileira.
O remake, além de revisitar a crítica social da trama, também dialoga com o público digital, que transforma cada cena marcante em memes, teorias e comentários espirituosos.
Com a morte de Odete Roitman, Manuela Dias reacende o debate sobre moralidade, poder e ambição, mas também mostra como a ficção pode gerar engajamento e humor nas redes sociais.