Enquete Vale Tudo: quem vai matar Odete Roitman em 2025? Vote

Morte de Odete Roitman no remake de Vale Tudo está prevista para ir ao ar na próxima segunda-feira, 6. Quem você acha que é o assassino? Vote na enquete

Está chegando o momento mais esperado do remake de “Vale Tudo”, atual novela da faixa das 21 horas na Globo: a morte de Odete Roitman. Na próxima segunda-feira, 6, a vilã mais marcante da teledramaturgia terá sua vida encerrada por um personagem ainda não revelado .

Em dezembro de 1988, o Brasil foi surpreendido com a morte de Odete Roitman, interpretada por Beatriz Segall, e pelo mistério acerca de quem teria cometido o crime. Assim, a frase “Quem matou Odete Roitman?” ficou eternizada no imaginário popular brasileiro.

Na trama original, foi revelado que Leila (Cássia Kis) foi quem fez o disparo da bala que acertou a topetuda. Todavia, o planejamento do crime não tinha Odete como vítima, mas sim Maria de Fátima (Glória Pires), pois ela estaria vivendo um caso com Marco Aurélio (Reginaldo Faria) — seu marido. O tiro, então, acertou a “pessoa errada”.

LEIA TAMBÉM | Vale Tudo: excesso de publicidade vira piada nas redes sociais

Em 2025, a autora do remake, Manuela Dias, revelou que o assassino não será o mesmo da trama original a fim de recriar o mistério da novela. A história, para isso, recebeu novos enredos para causar no público a sensação de que vários personagens teriam razão para se livrar da vilã.