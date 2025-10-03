Enquete Vale Tudo: quem vai matar Odete Roitman em 2025? Vote

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quem vai matar Odete Roitman em 2025? Vote na enquete de Vale Tudo

Morte de Odete Roitman no remake de Vale Tudo está prevista para ir ao ar na próxima segunda-feira, 6. Quem você acha que é o assassino? Vote na enquete
Está chegando o momento mais esperado do remake de “Vale Tudo”, atual novela da faixa das 21 horas na Globo: a morte de Odete Roitman. Na próxima segunda-feira, 6, a vilã mais marcante da teledramaturgia terá sua vida encerrada por um personagem ainda não revelado.

Em dezembro de 1988, o Brasil foi surpreendido com a morte de Odete Roitman, interpretada por Beatriz Segall, e pelo mistério acerca de quem teria cometido o crime. Assim, a frase “Quem matou Odete Roitman?” ficou eternizada no imaginário popular brasileiro.

Na trama original, foi revelado que Leila (Cássia Kis) foi quem fez o disparo da bala que acertou a topetuda. Todavia, o planejamento do crime não tinha Odete como vítima, mas sim Maria de Fátima (Glória Pires), pois ela estaria vivendo um caso com Marco Aurélio (Reginaldo Faria) — seu marido. O tiro, então, acertou a “pessoa errada”.

Em 2025, a autora do remake, Manuela Dias, revelou que o assassino não será o mesmo da trama original a fim de recriar o mistério da novela. A história, para isso, recebeu novos enredos para causar no público a sensação de que vários personagens teriam razão para se livrar da vilã.

Quem matou Odete Roitman? Vote na enquete do O POVO

Suspeitos do assassinato de Odete Roitman

Na altura da trama no qual a impiedosa vilã virá a óbito, alguns personagens já teriam uma “razão” para querer a sua morte. Confira a seguir as motivações de cada suspeito.

  • Maria de Fátima: está “na mira” da vilã por ajudar a revelar o segredo sobre o filho supostamente morto
  • César: é herdeiro de 50% da fortuna de Odete Roitman caso ela faleça
  • Marco Aurélio: está na mira de Odete e é o mais forte candidato a assumir a presidência da TCA multinacional da vilã)
  • Celina: está furiosa por descobrir que Odete escondeu o seu sobrinho vivo por 13 anos, além de ter ido alvo de diversas armações da irmã
  • Heleninha: está com raiva de Odete por acusá-la de ter sido assassina do próprio irmão durante 13 anos
  • Raquel: está preocupada com a vida da filha Fátima, que está na mira de Odete
  • Freitas: está preocupado com a vida de Marco Aurélio, que está na mira de Odete
  • Afonso: está assustado com as revelações acerca da mãe Odete e furioso por saber que ela escondeu o irmão que poderia salvar sua vida com um transplante
  • Eugênio: está revoltado com as descobertas sobre Odete e tem raiva da família Roitman, no qual trabalhou como mordomo
  • Olavo: quer que o melhor amigo César herde o dinheiro de Odete para aproveitar o dinheiro com festas e bebidas

