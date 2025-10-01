'Vale Tudo': Heleninha Roitman descobre que o irmão está vivo

Heleninha Roitman descobre que o irmão está vivo em "Vale Tudo"Cena foi ao ar nesta terça-feira, 30, e mostrou Heleninha em choque ao descobrir que o irmão foi mantido escondido pela mãe, Odete Roitman
Foi ao ar nesta segunda-feira, 30 de setembro, um dos capítulos mais aguardados da novela “Vale Tudo”. Nele, Heleninha Roitman, interpretada por Paolla Oliveira, finalmente descobrirá que o irmão Leonardo está vivo, segredo guardado a sete chaves pela vilã Odete Roitman.
A revelação aconteceu depois que Ana Clara, mesmo ferida com um tiro disparado pela vilã, conseguiu enviar uma mensagem à pintora. “Vem pra cá rápido”, pedirá a cuidadora, indicando a localização do casebre onde Leonardo foi mantido escondido durante anos.
Intrigada, Heleninha decide ir ao local acompanhada de Jarbas. Ao chegar, encontra a amiga desacordada e se surpreende ao dar de cara com o irmão em uma cadeira de rodas. “Leonardo?”, reagiu, em choque.
A partir daí, a artista plástica leva o gêmeo de volta à mansão dos Roitman e pede que toda a família se reúna. A cena deixará todos atônitos, não apenas pela volta de Leonardo, mas pela crueldade de Odete em forjar sua morte.
Em seguida, flashbacks ajudarão a esclarecer detalhes do acidente que marcou a família. Heleninha recordará que havia bebido ao suspeitar de uma traição de Marco Aurélio. Odete aproveitou a situação para culpá-la pela tragédia e ocultar a verdadeira identidade do corpo enterrado, fazendo todos acreditarem na morte do rapaz.
O reencontro também acordou conflitos familiares: Celina e Afonso darão suas versões do ocorrido, e o triatleta romperá de vez com a mãe, afirmando que não é mais seu filho.
O capítulo ainda mostra a recaída de Heleninha no alcoolismo. Desestabilizada, ela escreve uma carta e a deixa na porta da galeria, antes de sair pelas ruas. A atitude liga o alerta de Tia Celina, que teme que a sobrinha atente contra a própria vida.
A sequência terminou com Heleninha perambulando pelos arredores do Copacabana Palace, local onde Odete Roitman será assassinada no capítulo previsto para o dia 6 de outubro, segunda-feira. Por causa disso, a pintora entrará na lista de suspeitos do crime, já que suas digitais aparecerão na arma do homicídio.
Vale Tudo: público reprova morte de Odete Roitman
Falta um mês para “Vale Tudo” chegar ao fim. Remake da novela de 1988, de Aguinaldo Silva, a produção da TV Globo está a poucos capítulos do desfecho das histórias dos personagens que marcaram a narrativa atualmente assinada por Manuela Dias.
Com mudanças de personalidades e trajetórias que não seguiram como o esperado do enredo original da década de 1980, diversos personagens ganharam o carinho do público e podem ter seus finais alterados.
Uma das modificações mais solicitadas pelos telespectadores que acompanham a novela das 21 horas é a morte de Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch na exibição atual, e por Beatriz Segall na primeira versão.
Descrita como a vilã da trama, a história de Odete deve ser encerrada com o seu assassinato – momento que marcou a produção original a partir das investigações para encontrar o assassino.
Em pesquisa divulgada na última semana pelo Datafolha, apenas 4% do público quer que Odete Roitman morra.
