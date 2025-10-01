'Vale Tudo': Heleninha Roitman descobre que o irmão está vivo

Personagem de Paolla Oliveira encontra Leonardo em casebre após mensagem de Ana Clara e leva o irmão de volta à mansão / Crédito: TV Globo/Divulgação

Foi ao ar nesta segunda-feira, 30 de setembro, um dos capítulos mais aguardados da novela “Vale Tudo”. Nele, Heleninha Roitman, interpretada por Paolla Oliveira, finalmente descobrirá que o irmão Leonardo está vivo, segredo guardado a sete chaves pela vilã Odete Roitman. A revelação aconteceu depois que Ana Clara, mesmo ferida com um tiro disparado pela vilã, conseguiu enviar uma mensagem à pintora. “Vem pra cá rápido”, pedirá a cuidadora, indicando a localização do casebre onde Leonardo foi mantido escondido durante anos.

Leia Também| Vale Tudo: conheça Stella Margarita, autora das obras de Heleninha Intrigada, Heleninha decide ir ao local acompanhada de Jarbas. Ao chegar, encontra a amiga desacordada e se surpreende ao dar de cara com o irmão em uma cadeira de rodas. “Leonardo?”, reagiu, em choque.

A partir daí, a artista plástica leva o gêmeo de volta à mansão dos Roitman e pede que toda a família se reúna. A cena deixará todos atônitos, não apenas pela volta de Leonardo, mas pela crueldade de Odete em forjar sua morte. Em seguida, flashbacks ajudarão a esclarecer detalhes do acidente que marcou a família. Heleninha recordará que havia bebido ao suspeitar de uma traição de Marco Aurélio. Odete aproveitou a situação para culpá-la pela tragédia e ocultar a verdadeira identidade do corpo enterrado, fazendo todos acreditarem na morte do rapaz.

O reencontro também acordou conflitos familiares: Celina e Afonso darão suas versões do ocorrido, e o triatleta romperá de vez com a mãe, afirmando que não é mais seu filho. O capítulo ainda mostra a recaída de Heleninha no alcoolismo. Desestabilizada, ela escreve uma carta e a deixa na porta da galeria, antes de sair pelas ruas. A atitude liga o alerta de Tia Celina, que teme que a sobrinha atente contra a própria vida. A sequência terminou com Heleninha perambulando pelos arredores do Copacabana Palace, local onde Odete Roitman será assassinada no capítulo previsto para o dia 6 de outubro, segunda-feira. Por causa disso, a pintora entrará na lista de suspeitos do crime, já que suas digitais aparecerão na arma do homicídio.



Veja a chamada do capítulo de Vale Tudo: A chamada do capítulo de hoje com a Heleninha encontrando o Leonardo #ValeTudo.pic.twitter.com/yyjUy8uNbL — eplay (@forumeplay) September 30, 2025 Vale Tudo: público reprova morte de Odete Roitman Falta um mês para “Vale Tudo” chegar ao fim. Remake da novela de 1988, de Aguinaldo Silva, a produção da TV Globo está a poucos capítulos do desfecho das histórias dos personagens que marcaram a narrativa atualmente assinada por Manuela Dias.