Odete Roitman: as mortes mais marcantes das novelas brasileiras

De Vale Tudo a Império, confira as mortes que chocaram o público e se tornaram parte da história das novelas na TV brasileira
As novelas brasileiras são mestres em criar tramas que prendem o telespectador, e poucas estratégias são tão eficazes quanto o clássico mistério “quem matou?”.

Atualmente, a reprise de Vale Tudo reacende a lembrança da morte de Odete Roitman, um dos maiores choques da teledramaturgia nacional. Mas ela não foi a única a deixar o público em suspense.

Ao longo das décadas, diferentes produções apostaram em assassinatos e mortes inesperadas que, além de aumentarem a audiência, se transformaram em fenômenos culturais.

Assassinato de Odete Roitman: relembre mortes memoráveis em novelas brasileiras

O Astro

Em 1977, O Astro trouxe a morte de Salomão Hayala, um crime que movimentou a trama até o fim. O suspense em torno do personagem milionário levou o público a criar diversas teorias. Quando o assassino foi revelado, a cena ficou marcada como um dos maiores desfechos da história das novelas.

Mulheres Apaixonadas

Em 2003, Mulheres Apaixonadas emocionou o público com a morte de Fernanda, interpretada por Vanessa Gerbelli.

A personagem foi vítima de um tiroteio, em uma cena que deixou os telespectadores em choque e se tornou um dos momentos mais lembrados da novela.

Páginas da Vida

Em 2006, Páginas da Vida trouxe uma das mortes mais tristes da teledramaturgia. Nanda, personagem de Fernanda Vasconcelos, morreu após dar à luz gêmeos.

Sua presença, no entanto, seguiu aparecendo na trama de forma espiritual, guiando e protegendo os filhos.

Celebridade

A morte de Lineu em Celebridade (2003) se tornou um enigma que manteve o público em suspense durante meses.

Ao final, descobriu-se que a vilã Laura (Cláudia Abreu) era a responsável, reforçando a importância do mistério na trama.

Império

Entre os finais mais impactantes da TV está a morte de José Alfredo, o Comendador, em Império. Interpretado por Alexandre Nero, o protagonista foi morto pelo próprio filho, José Pedro (Caio Blat), em um desfecho que parou o Brasil em 2015.

A Favorita

Em A Favorita, exibida em 2008, a vilã Flora (Patrícia Pillar) mostrou sua crueldade ao assassinar Gonçalo (Mauro Mendonça).

A cena, carregada de tensão psicológica, mostrou a personagem manipulando e aterrorizando a vítima antes de tirar-lhe a vida.

Vale Tudo

O assassinato de Odete Roitman é até hoje um dos momentos mais emblemáticos da TV brasileira.

Exibida em 1989, a cena parou o país e deixou milhões de espectadores em dúvida até a revelação da assassina, Leila, no último capítulo. O mistério consolidou o “quem matou?” como um recurso poderoso da teledramaturgia.

