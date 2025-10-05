Odete Roitman: as mortes mais marcantes das novelas brasileiras

Uma morte em novela que parou o Brasil foi a do comendador José Alfredo, em Império / Crédito: Reprodução/Gshow

As novelas brasileiras são mestres em criar tramas que prendem o telespectador, e poucas estratégias são tão eficazes quanto o clássico mistério “quem matou?”. Atualmente, a reprise de Vale Tudo reacende a lembrança da morte de Odete Roitman, um dos maiores choques da teledramaturgia nacional. Mas ela não foi a única a deixar o público em suspense.

Mulheres Apaixonadas As novelas brasileiras contaram com muitas mortes marcantes ao longo dos anos. Crédito: Reprodução/Gshow Em 2003, Mulheres Apaixonadas emocionou o público com a morte de Fernanda, interpretada por Vanessa Gerbelli. A personagem foi vítima de um tiroteio, em uma cena que deixou os telespectadores em choque e se tornou um dos momentos mais lembrados da novela.

Páginas da Vida Em Páginas da Vida uma morte que deixou todo mundo com o coração partido foi a de Nanda, personagem de Fernanda Vasconcelos. Crédito: Renato Rocha Miranda/Globo Em 2006, Páginas da Vida trouxe uma das mortes mais tristes da teledramaturgia. Nanda, personagem de Fernanda Vasconcelos, morreu após dar à luz gêmeos.