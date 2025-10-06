Quem matou Odete Roitman? 10 finais secretos mantêm mistério

Quem matou Odete Roitman? 10 finais alternativos mantêm o mistérioCom 10 finais secretos, nova versão de Vale Tudo promete reviver a mesma sensação de dúvida sobre quem matou Odete Roitman da primeira exibição
A novela Vale Tudo (2025) retoma um dos momentos mais emblemáticos da teledramaturgia brasileira: o assassinato de Odete Roitman. Desde a versão original exibida entre 1988 e 1989, a pergunta “Quem matou Odete Roitman?” se tornou um marco da cultura popular.
No remake de Manuela Dias, o mistério volta ao centro da trama com uma estratégia moderna: dez finais alternativos foram gravados para proteger o segredo até o último capítulo, que vai ao ar dia 17 de outubro.
A personagem, interpretada por Débora Bloch, será encontrada morta em seu quarto de hotel na reta final da novela. Segundo a produção, foram filmadas dez versões diferentes, com personagens distintos sendo apontados como autores do disparo.
Apenas duas pessoas sabem o verdadeiro desfecho: a autora Manuela Dias e o diretor artístico Paulo Silvestrini. Nem mesmo os atores têm certeza sobre qual versão irá ao ar.
Quem matou Odete Roitman em Vale Tudo: os cinco suspeitos
A trama apresenta cinco possíveis assassinos, todos com motivações que sustentam teorias e suspeitas:
- Marco Aurélio (Alexandre Nero),
- Maria de Fátima (Bella Campos),
- César (Cauã Reymond),
- Celina (Malu Galli) e
- Heleninha (Paolla Oliveira)
Para cada um deles, foram gravadas ao menos duas versões, uma em que o personagem comete o crime e outra em que é inocente, totalizando as dez possibilidades de desfecho.
Nos bastidores, Manuela Dias contou ao programa "Fantástico" que, embora tivesse uma ideia inicial sobre o autor do crime, o curso da narrativa levou a mudanças. O desfecho “original” chegou a ser reavaliado durante a produção, de modo que o final escolhido só será revelado no capítulo de exibição.
Quem matou Odete Roitman: homenagem no figurino
Um dos detalhes mais comentados pelos fãs é o figurino usado por Débora Bloch na cena da morte. A roupa foi inspirada na que Beatriz Segall utilizou na versão de 1988, como forma de homenagem à atriz que eternizou a vilã.
A figurinista Marie Salles explicou ao G1 que a escolha foi um tributo à memória da intérprete original e à história da televisão brasileira. Segundo ela, a ideia foi “recriar a aura de elegância e poder que Odete sempre transmitiu, preservando o respeito à personagem e à atriz”.
Quem matou Odete Roitman: a força do mistério em Vale Tudo
A escolha de manter o segredo até o último instante é também uma forma de preservar o impacto da revelação, repetindo o sucesso do enredo original, quando a identidade da assassina: Leila, vivida por Cássia Kis, foi mantida em sigilo até a exibição ao vivo.
Com dez finais possíveis, a nova versão de Vale Tudo promete reviver a mesma sensação de dúvida que marcou a primeira exibição.