Quem matou Odete Roitman? 10 finais secretos mantêm mistério

A novela Vale Tudo (2025) retoma um dos momentos mais emblemáticos da teledramaturgia brasileira: o assassinato de Odete Roitman. Desde a versão original exibida entre 1988 e 1989, a pergunta “Quem matou Odete Roitman?” se tornou um marco da cultura popular. No remake de Manuela Dias, o mistério volta ao centro da trama com uma estratégia moderna: dez finais alternativos foram gravados para proteger o segredo até o último capítulo, que vai ao ar dia 17 de outubro.

A personagem, interpretada por Débora Bloch, será encontrada morta em seu quarto de hotel na reta final da novela. Segundo a produção, foram filmadas dez versões diferentes, com personagens distintos sendo apontados como autores do disparo. Apenas duas pessoas sabem o verdadeiro desfecho: a autora Manuela Dias e o diretor artístico Paulo Silvestrini. Nem mesmo os atores têm certeza sobre qual versão irá ao ar. Quem matou Odete Roitman em Vale Tudo: os cinco suspeitos A trama apresenta cinco possíveis assassinos, todos com motivações que sustentam teorias e suspeitas:

Marco Aurélio (Alexandre Nero),

Maria de Fátima (Bella Campos),

César (Cauã Reymond),

Celina (Malu Galli) e

Marco Aurélio (Alexandre Nero),

Maria de Fátima (Bella Campos),

César (Cauã Reymond),

Celina (Malu Galli) e

Heleninha (Paolla Oliveira) Para cada um deles, foram gravadas ao menos duas versões, uma em que o personagem comete o crime e outra em que é inocente, totalizando as dez possibilidades de desfecho. Nos bastidores, Manuela Dias contou ao programa "Fantástico" que, embora tivesse uma ideia inicial sobre o autor do crime, o curso da narrativa levou a mudanças. O desfecho "original" chegou a ser reavaliado durante a produção, de modo que o final escolhido só será revelado no capítulo de exibição.