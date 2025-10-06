Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quem matou Odete Roitman? 10 finais secretos mantêm mistério

Quem matou Odete Roitman? 10 finais alternativos mantêm o mistério

Com 10 finais secretos, nova versão de Vale Tudo promete reviver a mesma sensação de dúvida sobre quem matou Odete Roitman da primeira exibição
Luciana Cartaxo
Luciana Cartaxo Autor
A novela Vale Tudo (2025) retoma um dos momentos mais emblemáticos da teledramaturgia brasileira: o assassinato de Odete Roitman. Desde a versão original exibida entre 1988 e 1989, a pergunta “Quem matou Odete Roitman?” se tornou um marco da cultura popular.

No remake de Manuela Dias, o mistério volta ao centro da trama com uma estratégia moderna: dez finais alternativos foram gravados para proteger o segredo até o último capítulo, que vai ao ar dia 17 de outubro.

A personagem, interpretada por Débora Bloch, será encontrada morta em seu quarto de hotel na reta final da novela. Segundo a produção, foram filmadas dez versões diferentes, com personagens distintos sendo apontados como autores do disparo.

Apenas duas pessoas sabem o verdadeiro desfecho: a autora Manuela Dias e o diretor artístico Paulo Silvestrini. Nem mesmo os atores têm certeza sobre qual versão irá ao ar.

Quem matou Odete Roitman em Vale Tudo: os cinco suspeitos

A trama apresenta cinco possíveis assassinos, todos com motivações que sustentam teorias e suspeitas:

  • Marco Aurélio (Alexandre Nero),
  • Maria de Fátima (Bella Campos),
  • César (Cauã Reymond),
  • Celina (Malu Galli) e
  • Heleninha (Paolla Oliveira)

Para cada um deles, foram gravadas ao menos duas versões, uma em que o personagem comete o crime e outra em que é inocente, totalizando as dez possibilidades de desfecho.

Nos bastidores, Manuela Dias contou ao programa "Fantástico" que, embora tivesse uma ideia inicial sobre o autor do crime, o curso da narrativa levou a mudanças. O desfecho “original” chegou a ser reavaliado durante a produção, de modo que o final escolhido só será revelado no capítulo de exibição.

Quem matou Odete Roitman: homenagem no figurino

Um dos detalhes mais comentados pelos fãs é o figurino usado por Débora Bloch na cena da morte. A roupa foi inspirada na que Beatriz Segall utilizou na versão de 1988, como forma de homenagem à atriz que eternizou a vilã.

A figurinista Marie Salles explicou ao G1 que a escolha foi um tributo à memória da intérprete original e à história da televisão brasileira. Segundo ela, a ideia foi “recriar a aura de elegância e poder que Odete sempre transmitiu, preservando o respeito à personagem e à atriz”.

Quem matou Odete Roitman: a força do mistério em Vale Tudo

A escolha de manter o segredo até o último instante é também uma forma de preservar o impacto da revelação, repetindo o sucesso do enredo original, quando a identidade da assassina: Leila, vivida por Cássia Kis, foi mantida em sigilo até a exibição ao vivo.

Com dez finais possíveis, a nova versão de Vale Tudo promete reviver a mesma sensação de dúvida que marcou a primeira exibição.

