Globo prepara esquema especial para proteger final de 'Vale Tudo'

Globo endurece regras contra vazamentos no desfecho de "Vale Tudo" / Crédito: Fábio Rocha/ Reprodução

A Globo decidiu adotar medidas rígidas para garantir o mistério em torno da reta final de “Vale Tudo”. A emissora emitiu um comunicado interno a funcionários dos estúdios Globo alertando que não tolerará vazamentos sobre o desfecho da trama e que poderá acionar a Justiça contra quem divulgar informações confidenciais.

Leia Também| Vale Tudo: conheça Stella Margarita, autora das obras de Heleninha Segundo o colunista Gabriel Vaquer, do F5, a mensagem foi enviada na noite da última terça-feira, 30, pelo setor de segurança da informação. No texto, a emissora enfatiza que manter em segredo os capítulos finais é parte da responsabilidade de todos os envolvidos na produção. Além da demissão, funcionários que quebrarem a regra poderão responder judicialmente. A preocupação não é nova. Entre os anos 1980 e 2000, os finais de novelas da Globo eram tratados como "segredos de Estado", com roteiros guardados sob forte esquema de segurança.

Embora essa prática tenha se tornado mais rara nos últimos anos, a emissora costuma recorrer a ela em momentos decisivos. Em 2023, por exemplo, o destino do vilão Antonio La Selva, interpretado por Tony Ramos em "Terra e Paixão", só foi definido instantes antes da gravação. Agora, a expectativa recai sobre o episódio da próxima segunda-feira, 6, quando Odete Roitman será assassinada. Maria de Fátima aparecerá entre as suspeitas, mas não será a responsável. Leia Mais| Vale Tudo: excesso de publicidade vira piada nas redes sociais

Diferente da versão original de 1988, quando Leila (Cássia Kis) foi revelada como a assassina, o remake assinado por Manuela Dias apresentará outro desfecho para o mistério. "Vale Tudo" chega ao fim em 17 de outubro e será substituída por “Três Graças”, que marca o retorno de Aguinaldo Silva à Globo após cinco anos afastado. Vale Tudo: Público reprova morte de Odete Roitman, diz pesquisa: Falta um mês para “Vale Tudo” chegar ao fim. Remake da novela de 1988, de Aguinaldo Silva, a produção da TV Globo está a poucos capítulos do desfecho das histórias dos personagens que marcaram a narrativa assinada por Manuela Dias.