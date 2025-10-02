Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Globo prepara esquema especial para proteger final de 'Vale Tudo'

Globo prepara esquema especial para proteger final de 'Vale Tudo'

Emissora ameaça demitir e acionar a Justiça contra quem vazar detalhes do fim da novela 'Vale Tudo', que terá desfecho inédito
A Globo decidiu adotar medidas rígidas para garantir o mistério em torno da reta final de “Vale Tudo”.

A emissora emitiu um comunicado interno a funcionários dos estúdios Globo alertando que não tolerará vazamentos sobre o desfecho da trama e que poderá acionar a Justiça contra quem divulgar informações confidenciais.

Vale Tudo: conheça Stella Margarita, autora das obras de Heleninha

Segundo o colunista Gabriel Vaquer, do F5, a mensagem foi enviada na noite da última terça-feira, 30, pelo setor de segurança da informação.

No texto, a emissora enfatiza que manter em segredo os capítulos finais é parte da responsabilidade de todos os envolvidos na produção. Além da demissão, funcionários que quebrarem a regra poderão responder judicialmente.

A preocupação não é nova. Entre os anos 1980 e 2000, os finais de novelas da Globo eram tratados como "segredos de Estado", com roteiros guardados sob forte esquema de segurança.

Embora essa prática tenha se tornado mais rara nos últimos anos, a emissora costuma recorrer a ela em momentos decisivos. Em 2023, por exemplo, o destino do vilão Antonio La Selva, interpretado por Tony Ramos em "Terra e Paixão", só foi definido instantes antes da gravação.

Agora, a expectativa recai sobre o episódio da próxima segunda-feira, 6, quando Odete Roitman será assassinada. Maria de Fátima aparecerá entre as suspeitas, mas não será a responsável.

Vale Tudo: excesso de publicidade vira piada nas redes sociais

Diferente da versão original de 1988, quando Leila (Cássia Kis) foi revelada como a assassina, o remake assinado por Manuela Dias apresentará outro desfecho para o mistério.

"Vale Tudo" chega ao fim em 17 de outubro e será substituída por “Três Graças”, que marca o retorno de Aguinaldo Silva à Globo após cinco anos afastado.

Vale Tudo: Público reprova morte de Odete Roitman, diz pesquisa:

Falta um mês para “Vale Tudo” chegar ao fim. Remake da novela de 1988, de Aguinaldo Silva, a produção da TV Globo está a poucos capítulos do desfecho das histórias dos personagens que marcaram a narrativa assinada por Manuela Dias.

Com mudanças de personalidades e trajetórias que não seguiram como o esperado do enredo original da década de 1980, diversos personagens ganharam o carinho do público e podem ter seus finais alterados.

Uma das modificações mais solicitadas pelos telespectadores que acompanham a novela das 21 horas é a morte de Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch na exibição atual, e por Beatriz Segall na primeira versão.

Odete Roitman vai morrer em ‘Vale Tudo’?

Descrita como a vilã da trama, a história de Odete deve ser encerrada com o seu assassinato – momento que marcou a produção original a partir das investigações para encontrar o assassino.

Na pesquisa divulgada na última semana pelo Datafolha, apenas 4% do público quer que Odete Roitman morra.

 

