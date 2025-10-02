Globo prepara esquema especial para proteger final de 'Vale Tudo'Emissora ameaça demitir e acionar a Justiça contra quem vazar detalhes do fim da novela 'Vale Tudo', que terá desfecho inédito
A Globo decidiu adotar medidas rígidas para garantir o mistério em torno da reta final de “Vale Tudo”.
A emissora emitiu um comunicado interno a funcionários dos estúdios Globo alertando que não tolerará vazamentos sobre o desfecho da trama e que poderá acionar a Justiça contra quem divulgar informações confidenciais.
Segundo o colunista Gabriel Vaquer, do F5, a mensagem foi enviada na noite da última terça-feira, 30, pelo setor de segurança da informação.
No texto, a emissora enfatiza que manter em segredo os capítulos finais é parte da responsabilidade de todos os envolvidos na produção. Além da demissão, funcionários que quebrarem a regra poderão responder judicialmente.
A preocupação não é nova. Entre os anos 1980 e 2000, os finais de novelas da Globo eram tratados como "segredos de Estado", com roteiros guardados sob forte esquema de segurança.
Embora essa prática tenha se tornado mais rara nos últimos anos, a emissora costuma recorrer a ela em momentos decisivos. Em 2023, por exemplo, o destino do vilão Antonio La Selva, interpretado por Tony Ramos em "Terra e Paixão", só foi definido instantes antes da gravação.
Agora, a expectativa recai sobre o episódio da próxima segunda-feira, 6, quando Odete Roitman será assassinada. Maria de Fátima aparecerá entre as suspeitas, mas não será a responsável.
Diferente da versão original de 1988, quando Leila (Cássia Kis) foi revelada como a assassina, o remake assinado por Manuela Dias apresentará outro desfecho para o mistério.
"Vale Tudo" chega ao fim em 17 de outubro e será substituída por “Três Graças”, que marca o retorno de Aguinaldo Silva à Globo após cinco anos afastado.
Vale Tudo: Público reprova morte de Odete Roitman, diz pesquisa:
Falta um mês para “Vale Tudo” chegar ao fim. Remake da novela de 1988, de Aguinaldo Silva, a produção da TV Globo está a poucos capítulos do desfecho das histórias dos personagens que marcaram a narrativa assinada por Manuela Dias.
Com mudanças de personalidades e trajetórias que não seguiram como o esperado do enredo original da década de 1980, diversos personagens ganharam o carinho do público e podem ter seus finais alterados.
Uma das modificações mais solicitadas pelos telespectadores que acompanham a novela das 21 horas é a morte de Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch na exibição atual, e por Beatriz Segall na primeira versão.
Odete Roitman vai morrer em ‘Vale Tudo’?
Descrita como a vilã da trama, a história de Odete deve ser encerrada com o seu assassinato – momento que marcou a produção original a partir das investigações para encontrar o assassino.
Na pesquisa divulgada na última semana pelo Datafolha, apenas 4% do público quer que Odete Roitman morra.
