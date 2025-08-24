Paola Carosella se manifesta após polêmica com Blogueirinha; entendaApós entrevista com Blogueirinha, exclusão do conteúdo e unfollow, Paola Carosella defendeu a filha e questionou os limites do humor na Internet
A chef e empresária Paola Carosella, de 52 anos, se manifestou nesse sábado, 23, sobre controvérsias envolvendo a influenciadora Blogueirinha, interpretada pelo ator Bruno Matos, 31.
O assunto tem repercutido nas redes sociais desde segunda, 18, quando foi publicada uma entrevista entre as duas.
“O que eu nunca ia imaginar era que uma fala minha sobre os gostos musicais da minha filha (criança) teria os desdobramentos que teve... Pior ainda, muitos nem sabem que isso é crime”, escreveu a cozinheira italiana-argentina.
Blogueirinha usou seu perfil no X (antigo Twitter) para reafirmar respeito e admiração pela chef. Veja a seguir o desenrolar da polêmica.
Paola Carosella no 'De Frente com Blogueirinha'
Durante sua participação no programa “De Frente com Blogueirinha”, da DiaTV, Paola Carosella debateu diversos tópicos, desde um suposto romance com o chef Henrique Fogaça, do “MasterChef Brasil”, até questões banais.
Blogueirinha chegou a questionar se Paola já teve vontade de “colocar veneno na comida de alguém que não gosta” em seus restaurantes. A chef reagiu firmemente: “Que horror! Comida não se brinca”.
Sobre Fogaça, Paola respondeu com menos incisão e levou o rumo da conversa para uma reflexão sobre a intenção do público: “Deixa o povo imaginar. Coisa mais linda você ficar imaginando duas pessoas tão lindas, dois corpos tão belos… Tem que alimentar a fantasia das pessoas”.
Paola lembrou do ship "Ship" é um apelido carinhoso dado por fãs a casais de celebridades. “Fogacella” e comentou sobre os últimos encontros com o colega de profissão. “Faz três anos que eu não vejo o Fogaça”, iniciou a chef. “Mentira, faz dois meses, no dia em que a gente gravou, e depois acho que a última vez foi em alguma festa em que nos cruzamos”.
“Quem nos conhece sabe que somos amigos, mas não daria certo”, brincou ela sobre um possível relacionamento.
Comentários sobre a filha Francisca
Ainda durante o programa, Paola comentou que sua filha Francisca, de 13 anos, costuma ouvir artistas como Billie Eilish, Chappell Roan, Reneé Rapp e Doechii.
“Acho maravilhoso que ela gosta dessas artistas, mulheres ‘fodonas’ que cantam e performam muito bem”, opinou a empresária. “E que esses são os exemplos, pessoas que ela gosta, curte e admira”.
Paola complementou que a filha estuda música e toca bateria, guitarra, violão e teclado. Blogueirinha então interrompeu: “Eu vou te falar uma coisa. Ela gosta da Chappell, da Billie… Ela vai ser insuportável”.
Ambas começaram a rir, enquanto Paola perguntou o porquê. “Se prepara. Se ela já não tá sendo… porque a Chappell carrega muito isso”, explicou Blogueirinha.
“É muita ‘insuportabilidade’ na cara daquela menina. Eu adoro. Gosto muito dos posicionamentos dela, mas ela é ‘caruda’, afrontosa”.
“Tá bom, vou ficar de olho”, respondeu Paola, ainda em tom humoroso.
Repercussão negativa nas redes sociais
Após a veiculação da entrevista, o trecho sobre os gostos musicais da filha de Paola repercutiu nas redes sociais, especialmente em páginas oficiais de fãs brasileiros das artistas mencionadas pela cozinheira.
Os internautas passaram a especular se Francisca seria lésbica ou bissexual devido ao perfil LGBTQIA+ da maioria das cantoras citadas.
A própria Blogueirinha surfou no debate e, nos stories do Instagram, comentou: “Se eu fosse tão ácida assim, eu tinha falado da Billie Eilish e da Chappell Roan, tá? É que eu fiquei quieta na hora”.
Na quinta-feira, 21, os vídeos da entrevista de Paola foram removidos do YouTube e das redes sociais. As duas personalidades também deixaram de se seguir no Instagram, fato que chamou a atenção do público.
Fãs de Blogueirinha se voltaram ao perfil de Paola na rede social para questioná-la, nos comentários, o motivo de ter solicitado a remoção dos vídeos, enquanto outros internautas defenderam a chef.
Na esteira da discussão nacional sobre adultização após a prisão de Hytalo Santos, usuários repudiaram as insinuações sobre a adolescente: “Como uma pessoa que nunca teve convívio com você vai na rede social dando a entender que por conta do gosto musical da sua filha ela pode ser lésbica?”
“Se uma pessoa se passando por personagem postasse uma piada sobre a sexualidade dela para MILHÕES de seguidores... Paola só fez o que qualquer mãe faria”, opinou outro usuário.
Posicionamentos de Paola Carosella e Blogueirinha
Em resposta à discussão online, Paola publicou uma imagem no Instagram, cuja legenda defende a filha e a responsabilidade no uso do humor.
“O que eu nunca ia imaginar era que uma fala minha sobre os gostos musicais da minha filha (criança) teria os desdobramentos que teve”, salientou a cozinheira.
“Pior ainda, muitos nem sabem que isso é crime”, continuou ela. “Lá fora, e aqui dentro, as nossas escolhas definem o tipo de sociedade que podemos e queremos ser. Limite não é censura. Liberdade não é libertinagem”.
Com a repercussão do caso, Blogueirinha usou seu perfil no X para “reafirmar” seu respeito e admiração por Paola e “tudo que ela representa”.
Segundo ela, os stories sobre humor ácido foram “levados para outro lugar” e “interpretados de maneira totalmente equivocada, gerando especulações e repercussões gravíssimas ao meu respeito que jamais admitirei em silêncio”.
“É ultrajante, lamentável e sujo que isso tenha ido para esse lugar que não me pertence e nem nunca pertenceu”, continuou Blogueirinha. “Meu trabalho tem a intenção de entreter, nunca de magoar. Lamento que esse mal-entendido tenha acontecido”, concluiu.