Paola Carosella se manifesta após polêmica com Blogueirinha

Entenda embate entre Paola Carosella e Blogueirinha após participação da chef e empresária no programa da influenciadora / Crédito: Reprodução/DiaTV

A chef e empresária Paola Carosella, de 52 anos, se manifestou nesse sábado, 23, sobre controvérsias envolvendo a influenciadora Blogueirinha, interpretada pelo ator Bruno Matos, 31. O assunto tem repercutido nas redes sociais desde segunda, 18, quando foi publicada uma entrevista entre as duas.

Blogueirinha chegou a questionar se Paola já teve vontade de “colocar veneno na comida de alguém que não gosta” em seus restaurantes. A chef reagiu firmemente: “Que horror! Comida não se brinca”. Sobre Fogaça, Paola respondeu com menos incisão e levou o rumo da conversa para uma reflexão sobre a intenção do público: “Deixa o povo imaginar. Coisa mais linda você ficar imaginando duas pessoas tão lindas, dois corpos tão belos… Tem que alimentar a fantasia das pessoas”. Paola lembrou do ship "Ship" é um apelido carinhoso dado por fãs a casais de celebridades. “Fogacella” e comentou sobre os últimos encontros com o colega de profissão. “Faz três anos que eu não vejo o Fogaça”, iniciou a chef. “Mentira, faz dois meses, no dia em que a gente gravou, e depois acho que a última vez foi em alguma festa em que nos cruzamos”.

“Quem nos conhece sabe que somos amigos, mas não daria certo”, brincou ela sobre um possível relacionamento. Comentários sobre a filha Francisca Ainda durante o programa, Paola comentou que sua filha Francisca, de 13 anos, costuma ouvir artistas como Billie Eilish, Chappell Roan, Reneé Rapp e Doechii. “Acho maravilhoso que ela gosta dessas artistas, mulheres ‘fodonas’ que cantam e performam muito bem”, opinou a empresária. “E que esses são os exemplos, pessoas que ela gosta, curte e admira”.