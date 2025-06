Billie Eilish e Nat Wolff assumem relacionamento em viagem à Itália

As fotos divulgadas no domingo, 8, reforçaram os boatos do namoro entre os artistas, iniciado ainda em meados de 2024. Na época, a primeira interação de Billie e Nat foi no clipe de “Chihiro” , música que teve o ator vivendo um relacionamento conturbado com a cantora.

A aproximação de Nat e Billie se fortaleceu durante “Hit Me Hard and Soft: The Tour”, turnê da cantora iniciada no ano passado. Este é o mais recente relacionamento de Billie após o término do namoro com o músico Jesse Rutherford, da banda The Neighborhood, no fim de 2023.