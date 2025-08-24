Ana Castela fará estreia como atriz em novela da Globo

Sertaneja será destaque em Coração Acelerado, trama das sete prevista para 2026

A cantora Ana Castela vai ampliar sua carreira artística e fará sua primeira participação fixa em uma novela da TV Globo . A artista foi escalada para o elenco de "Coração Acelerado", produção das sete que tem estreia programada para janeiro de 2026, sucedendo "Dona de Mim".

A novidade foi revelada pela própria Ana durante sua apresentação no Festival do Peão de Barretos, na madrugada deste domingo, 24.

Empolgada, ela comentou sobre o desafio de trocar o microfone pelo roteiro: “Além de cantar, agora vou atuar. Vai ser diferente decorar texto em vez de música”, disse.

Embora não esteja em todos os capítulos, o papel da sertaneja terá relevância para os rumos da história.

Essa não é a primeira vez que Ana aparece na TV interpretando a si mesma, no fim de 2024, ela fez uma participação na novela infantil "A Caverna Encantada", no SBT.