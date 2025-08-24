Ana Castela fará estreia como atriz em novela da Globo

Ana Castela fará estreia como atriz em novela da GloboSertaneja será destaque em Coração Acelerado, trama das sete prevista para 2026
A cantora Ana Castela vai ampliar sua carreira artística e fará sua primeira participação fixa em uma novela da TV Globo. A artista foi escalada para o elenco de "Coração Acelerado", produção das sete que tem estreia programada para janeiro de 2026, sucedendo "Dona de Mim".
Leia também | "Dados valem bilhões": o interesse do Ceará no mercado dos data centers
A novidade foi revelada pela própria Ana durante sua apresentação no Festival do Peão de Barretos, na madrugada deste domingo, 24.
Empolgada, ela comentou sobre o desafio de trocar o microfone pelo roteiro: “Além de cantar, agora vou atuar. Vai ser diferente decorar texto em vez de música”, disse.
Embora não esteja em todos os capítulos, o papel da sertaneja terá relevância para os rumos da história.
Essa não é a primeira vez que Ana aparece na TV interpretando a si mesma, no fim de 2024, ela fez uma participação na novela infantil "A Caverna Encantada", no SBT.
Sobre a trama de Coração Acelerado
Escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, a novela terá forte ligação com o universo musical.
O enredo gira em torno do cantor sertanejo João Raul (Filipe Bragança), que movimenta a internet ao buscar a “garota do passado”, inspiração de sua carreira desde a adolescência.
Essa jovem é Agrado Garcia, uma artista determinada que enfrenta os obstáculos do mercado fonográfico e a resistência de empresários para alcançar seu espaço.
No decorrer da trama, ela se une a Manuela Rasa e juntas formam a dupla As Donas da Voz.
O elenco conta ainda com nomes como Isadora Cruz, Isabelle Drummond, Gabz, Thomás Aquino, Diego Martins, Guito, Marcos Caruso e Antônio Calloni.