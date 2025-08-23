Diretor-assistente de Emily em Paris morre durante as gravações da série

Diretor-assistente de Emily em Paris morre durante as gravações da sérieApós o caso, que ocorreu nessa quinta-feira, 21, as filmagens da serem foram suspensas
O diretor-assistente da série da Netflix "Emily em Paris", Diego Borella, morreu durante as filmagens da quinta temporada da obra, em Veneza, cidade na Itália. As gravações foram suspensas após o acontecimento.
A informação foi divulgada pelo jornal italiano La Repubblica. Segundo a publicação, o profissional teve, possivelmente, um ataque cardíaco repentino e as tentativas de ressuscitação não foram efetivas.
O caso ocorreu nessa quinta-feira, 21. Diego tinha 47 anos e havia sido contratado localmente para trabalhar na série.
Ainda de acordo com o La Repubblica, além do cinema, Borella também trabalhava no campo das artes visuais e da literatura, com a escrita de poesias e de fábulas e contos infantis.
Estreia da quinta temporada de Emily em Paris está prevista para dezembro
A Netflix Brasil anunciou nessa quarta-feira, 20, na rede social X, que a quinta temporada da série teria sua estreia no dia 18 de dezembro.
“Vamos dar um pulinho na Itália no fim do ano? Todos os episódios da 5ª temporada de Emily em Paris chegam no dia 18 de dezembro”, comunicou.
Porém, a empresa ainda não se posicionou após o falecimento do profissional e a suspensão das gravações.