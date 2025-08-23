Diretor-assistente de Emily em Paris morre durante as gravações da série

Profissional tinha 47 anos e também trabalhava no campo das artes visuais e da literatura / Crédito: Reprodução/ Instagram

O diretor-assistente da série da Netflix "Emily em Paris", Diego Borella, morreu durante as filmagens da quinta temporada da obra, em Veneza, cidade na Itália. As gravações foram suspensas após o acontecimento. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp A informação foi divulgada pelo jornal italiano La Repubblica. Segundo a publicação, o profissional teve, possivelmente, um ataque cardíaco repentino e as tentativas de ressuscitação não foram efetivas.