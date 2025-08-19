Paola Carosella comenta romance com Fogaça: ‘Deixa o povo imaginar’

'Fogacella' é nome dado pelos internautas para o casal de apresentadores do MasterChef Brasil Paola Carosella e Henrique Fogaça / Crédito: Band/Divulgação

A apresentadora Paola Carosella falou sobre os rumores de um possível relacionamento com Henrique Fogaça, seu ex-companheiro na apresentação do MasterChef Brasil. Durante participação no “De frente com Blogueirinha”, exibido na segunda-feira, 18, a empresária foi questionada sobre os boatos que cercam ela e o chef de cozinha.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Leia também | Com Sheherazade e Valesca Popozuda, veja elenco do Masterchef Celebridades “Faz três anos que eu não vejo o Fogaça. Mentira, faz dois meses, no dia em que a gente gravou, e depois acho que a última vez foi em alguma festa em que nos cruzamos”, relembrou Carosella, comentando o nome dado ao casal pelos internautas: Fogacella. Paola e Fogaça compartilharam o programa de culinária da Band durante sete anos, desde 2014 até 2020 – ano em que a apresentadora deixou o posto, substituída por Helena Rizzo. No período em que conviveram no programa, parte dos espectadores começou a comentar sobre um possível relacionamento entre o casal de apresentadores nas redes sociais. Demonstrando não se importar com os boatos, Paola respondeu com bom humor ao “caso” com Fogaça.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp Paola Carosella sobre relacionamento com Henrique Fogaça: 'Não daria certo' “Você quer perguntar se eu tenho um caso com o Fogaça? Deixa o povo viajar, deixa o povo imaginar. Coisa mais linda você ficar imaginando duas pessoas tão lindas, dois corpos tão belos…”, disse Paola Carosella. Leia também | A Fazenda: como estão hoje os campeões? Veja antes e depois