Chef de Alto Nível: quem ganhou e receitas do menu campeão

Arika, Lira e Mamede disputaram a final da primeira edição de Chef de Alto Nível. Saiba quem ganhou: / Crédito: Divulgação/Globo

O reality show culinário Chef de Alto Nível encerrou sua primeira edição nessa quinta-feira, 21. A grande final foi disputada por Allan Mamede, Arika Messa e Luiz Lira, que precisaram servir um menu composto por entrada e dois pratos principais. A seguir, veja quem venceu e quais foram as receitas do menu campeão.

Chef de Alto Nível: saiba quem foi o vencedor Em uma prova final de apenas 90 minutos, os cozinheiros precisaram entregar uma entrada, um prato com peixe e outro com carne. Quem ganhou foi Luiz Lira, o primeiro vencedor do Chef de Alto Nível que desbancou os outros competidores com um menu composto por ostras, robalo e cordeiro. Luiz Lira se tornou o primeiro vencedor do Chef de Alto Nível com menu que explora três cozinhas diferentes; Veja receitas Crédito: Divulgação/Globo Consultor técnico de gastronomia do Senac, Luiz Lira é chef profissional. Nascido em São Paulo, mora atualmente em Brasília e já passou pela Espanha e pela França, ostentando um currículo internacional.