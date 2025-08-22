Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Chef de Alto Nível: quem ganhou e receitas do menu campeão

Chef de Alto Nível: confira quem ganhou a final e receitas do menu campeão

Reality culinário da Globo chegou ao fim nessa quinta-feira, 21, com trio de provas definindo o vencedor. Saiba quem ganhou e a receita do menu campeão
Autor Arthur Albano
Autor
Arthur Albano Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O reality show culinário Chef de Alto Nível encerrou sua primeira edição nessa quinta-feira, 21. A grande final foi disputada por Allan Mamede, Arika Messa e Luiz Lira, que precisaram servir um menu composto por entrada e dois pratos principais.

A seguir, veja quem venceu e quais foram as receitas do menu campeão.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Chef de Alto Nível: saiba quem foi o vencedor

Em uma prova final de apenas 90 minutos, os cozinheiros precisaram entregar uma entrada, um prato com peixe e outro com carne.

Quem ganhou foi Luiz Lira, o primeiro vencedor do Chef de Alto Nível que desbancou os outros competidores com um menu composto por ostras, robalo e cordeiro.

Consultor técnico de gastronomia do Senac, Luiz Lira é chef profissional. Nascido em São Paulo, mora atualmente em Brasília e já passou pela Espanha e pela França, ostentando um currículo internacional.

O participante emocionou a apresentadora Ana Maria Braga ao revelar que o avô era conhecido dela na época da Record.

Leia mais

Durante a fase de times do reality, Alex Atala escolheu Lira por sua consistência nas provas, tornando-se seu mentor na competição.

A seguir, veja quais foram as receitas preparadas pelo participante que o sagraram como campeão da temporada.

Chef de Alto Nível: confira receitas do menu vencedor

No tempo disponível, o vencedor Luiz Lira preparou como entrada um creme de couve-flor com ostras frescas, seguido de um robalo na manteiga com bottarga e redução de tucupi para o prato principal com peixe e carré de cordeiro em persillade com molho vin jaune para o prato principal com carne.

A seguir, você confere as receitas de cada um dos pratos apresentados por Luiz Lira que retratam a cozinha espanhola, brasileira e francesa, respectivamente.

Entrada - Creme de couve-flor com ostras frescas

Ingredientes

  • couve-flor
  • ostra
  • aceto balsâmico
  • manteiga
  • sal
  • microverdes
  • cebolete
  • fundo de legumes
  • pimenta-do-reino
  • flor comestível
  • páprica doce
  • salsa desidratada

Modo de preparo

  1. Colocar em uma panela manteiga e deixar cozinhar até chegar no ponto de manteiga noisette.
  2. Refogar a couve-flor na manteiga noisette, colocar sal e caramelizar. Bater no liquidificador com o creme de leite reduzido.
  3. Temperar com sal, pimenta-do-reino e um pedaço de manteiga gelada. Reservar.
  4. Levar o aceto balsâmico em uma panela para reduzir pela metade do peso. Reservar para finalização do prato.
  5. Fazer uma salada com cebolete, flores comestíveis e micro-verdes. Temperar com especiarias secas. Reservar.
  6. Cortar as ostras em pedaços pequenos e reservar. Utilizar a água de ostras para finalizar o prato.
  7. Na hora de montar, colocar o creme de couve-flor na base do prato. Dividir os pedaços de ostras entre o creme. Regar com água da ostra e finalizar com a redução de balsâmico e saladinha de micro-verdes.

Prato com peixe - Robalo na manteiga com bottarga e redução de tucupi

Ingredientes

  • robalo
  • tucupi
  • coentro
  • salsa
  • alcachofra
  • erva-doce
  • manteiga
  • azeite
  • sal
  • pimenta-do-reino
  • fundo de legumes
  • limão-siciliano
  • vinagre de maçã
  • bottarga (ovas de tainha)

Modo de preparo

  1. Cortar o peixe e temperar com sal. Grelhar em frigideira com azeite. Finalizar com manteiga no forno. Reservar.
  2. Reduzir o caldo de tucupi pela metade. Deixar infusionar com coentro e erva-doce. Temperar com sal, manteiga e pimenta-do-reino.
  3. Na thermomix, colocar erva-doce e coentro. Levar para bater por 5 minutos a 65ºC. Coar na peneira e recuperar o azeite verde.
  4. Tornear as alcachofras e com cuidado para não oxidar. Colocar o vinagre no momento de manipular. Branquear em água previamente salgada. Depois, finalizar em uma frigideira com manteiga e erva-doce. Temperar com sal e pimenta.
  5. Ralar a bottarga com microplane e reservar para finalização.
  6. Fritar as folhas de erva-doce e de coentro. Temperar com sal e pimenta. Reservar.
  7. Na hora de montar, Despejar o molho de tucupi na base do prato. Colocar fios de azeite de ervas. Posicionar pedaços de alcachofra no prato. No centro do prato, colocar o peixe com a pele para cima. Por cima da pele, colocar a farinha de botarga e finalizar com a saladinha com as ervas fritas.

Prato com carne - Carré de cordeiro em persillade com molho vin jaune

Ingredientes

  • carré de cordeiro
  • pimentão laranja
  • vinho branco
  • creme de leite
  • manteiga
  • sal
  • pimenta-do-reino
  • cebola cristal
  • salsa
  • cebolete
  • flor de sal
  • alho
  • louro em folhas
  • couve
  • laranja
  • limão-siciliano
  • azeite
  • flor comestível
  • broto de beterraba
  • sumagre

Modo de preparo

  1. Limpar e temperar o carré de cordeiro com sal e pimenta-do-reino. Selar com azeite de oliva, manteiga, alho e folha de louro. Depois de selar, levar ao forno a 180ºC por aproximadamente 15 minutos.
  2. Preparar o persillade: misturar a manteiga com salsa e cebolete. Temperar com sal e pimenta-do-reino. Colocar farinha de mandioca para dar textura e emulsionar. Colocar para congelar para formar uma placa de 1 a 2 centímetros de comprimento. Reservar.
  3. Depois que a carne estiver cozida, cortar a placa de persillade do tamanho do carré e levar ao forno para gratinar. Reservar.
  4. Fazer o creme de pimentão: colocar o pimentão no fogo direto para queimar a pele e defumar. Tirar do fogo e limpar o pimentão. Levar ao liquidificador com suco de laranja e bater até obter um creme liso. Reduzir, temperar e reservar.
  5. Cozinhar a cebola cristal no vinho branco e deixar reduzir. Depois de cozida, reservar as cebolas e passar na manteiga.
  6. Fazer a redução do vinho branco: acrescentar creme de leite e temperar com sal, gotas de suco de limão-siciliano e finalizar com manteiga velada até obter uma textura aveludada. Reservar.
  7. Branquear a couve em água quente previamente salgada por aproximadamente 2 minutos. Depois, fazer o banho de água com gelo para dar choque térmico. No momento de finalizar, colocar em uma frigideira com azeite, sal e pimenta-do-reino. Reservar.
  8. Cortar a laranja em supreme e depois queimar com o maçarico para trazer defumado ao prato.
  9. Na hora de montar, colocar molho de pimentão com laranja e molho de vinho branco. Cortar o carré e colocar três pedaços no prato em cima do molho de laranja.
  10. Entre os ossos do carré, colocar as folhas de couve grelhadas. Ao lado do carré, colocar as cebolas cristais. Acrescentar mini broto e pedaços do supreme de laranja. Finalizar com flor de sal, pimenta-do-reino e toques de sumagre.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar