Chef de Alto Nível: quem ganhou e receitas do menu campeão

Chef de Alto Nível: confira quem ganhou a final e receitas do menu campeãoReality culinário da Globo chegou ao fim nessa quinta-feira, 21, com trio de provas definindo o vencedor. Saiba quem ganhou e a receita do menu campeão
O reality show culinário Chef de Alto Nível encerrou sua primeira edição nessa quinta-feira, 21. A grande final foi disputada por Allan Mamede, Arika Messa e Luiz Lira, que precisaram servir um menu composto por entrada e dois pratos principais.
A seguir, veja quem venceu e quais foram as receitas do menu campeão.
Chef de Alto Nível: saiba quem foi o vencedor
Em uma prova final de apenas 90 minutos, os cozinheiros precisaram entregar uma entrada, um prato com peixe e outro com carne.
Quem ganhou foi Luiz Lira, o primeiro vencedor do Chef de Alto Nível que desbancou os outros competidores com um menu composto por ostras, robalo e cordeiro.
Consultor técnico de gastronomia do Senac, Luiz Lira é chef profissional. Nascido em São Paulo, mora atualmente em Brasília e já passou pela Espanha e pela França, ostentando um currículo internacional.
O participante emocionou a apresentadora Ana Maria Braga ao revelar que o avô era conhecido dela na época da Record.
Durante a fase de times do reality, Alex Atala escolheu Lira por sua consistência nas provas, tornando-se seu mentor na competição.
A seguir, veja quais foram as receitas preparadas pelo participante que o sagraram como campeão da temporada.
Chef de Alto Nível: confira receitas do menu vencedor
No tempo disponível, o vencedor Luiz Lira preparou como entrada um creme de couve-flor com ostras frescas, seguido de um robalo na manteiga com bottarga e redução de tucupi para o prato principal com peixe e carré de cordeiro em persillade com molho vin jaune para o prato principal com carne.
A seguir, você confere as receitas de cada um dos pratos apresentados por Luiz Lira que retratam a cozinha espanhola, brasileira e francesa, respectivamente.
Entrada - Creme de couve-flor com ostras frescas
Ingredientes
- couve-flor
- ostra
- aceto balsâmico
- manteiga
- sal
- microverdes
- cebolete
- fundo de legumes
- pimenta-do-reino
- flor comestível
- páprica doce
- salsa desidratada
Modo de preparo
- Colocar em uma panela manteiga e deixar cozinhar até chegar no ponto de manteiga noisette.
- Refogar a couve-flor na manteiga noisette, colocar sal e caramelizar. Bater no liquidificador com o creme de leite reduzido.
- Temperar com sal, pimenta-do-reino e um pedaço de manteiga gelada. Reservar.
- Levar o aceto balsâmico em uma panela para reduzir pela metade do peso. Reservar para finalização do prato.
- Fazer uma salada com cebolete, flores comestíveis e micro-verdes. Temperar com especiarias secas. Reservar.
- Cortar as ostras em pedaços pequenos e reservar. Utilizar a água de ostras para finalizar o prato.
- Na hora de montar, colocar o creme de couve-flor na base do prato. Dividir os pedaços de ostras entre o creme. Regar com água da ostra e finalizar com a redução de balsâmico e saladinha de micro-verdes.
Prato com peixe - Robalo na manteiga com bottarga e redução de tucupi
Ingredientes
- robalo
- tucupi
- coentro
- salsa
- alcachofra
- erva-doce
- manteiga
- azeite
- sal
- pimenta-do-reino
- fundo de legumes
- limão-siciliano
- vinagre de maçã
- bottarga (ovas de tainha)
Modo de preparo
- Cortar o peixe e temperar com sal. Grelhar em frigideira com azeite. Finalizar com manteiga no forno. Reservar.
- Reduzir o caldo de tucupi pela metade. Deixar infusionar com coentro e erva-doce. Temperar com sal, manteiga e pimenta-do-reino.
- Na thermomix, colocar erva-doce e coentro. Levar para bater por 5 minutos a 65ºC. Coar na peneira e recuperar o azeite verde.
- Tornear as alcachofras e com cuidado para não oxidar. Colocar o vinagre no momento de manipular. Branquear em água previamente salgada. Depois, finalizar em uma frigideira com manteiga e erva-doce. Temperar com sal e pimenta.
- Ralar a bottarga com microplane e reservar para finalização.
- Fritar as folhas de erva-doce e de coentro. Temperar com sal e pimenta. Reservar.
- Na hora de montar, Despejar o molho de tucupi na base do prato. Colocar fios de azeite de ervas. Posicionar pedaços de alcachofra no prato. No centro do prato, colocar o peixe com a pele para cima. Por cima da pele, colocar a farinha de botarga e finalizar com a saladinha com as ervas fritas.
Prato com carne - Carré de cordeiro em persillade com molho vin jaune
Ingredientes
- carré de cordeiro
- pimentão laranja
- vinho branco
- creme de leite
- manteiga
- sal
- pimenta-do-reino
- cebola cristal
- salsa
- cebolete
- flor de sal
- alho
- louro em folhas
- couve
- laranja
- limão-siciliano
- azeite
- flor comestível
- broto de beterraba
- sumagre
Modo de preparo
- Limpar e temperar o carré de cordeiro com sal e pimenta-do-reino. Selar com azeite de oliva, manteiga, alho e folha de louro. Depois de selar, levar ao forno a 180ºC por aproximadamente 15 minutos.
- Preparar o persillade: misturar a manteiga com salsa e cebolete. Temperar com sal e pimenta-do-reino. Colocar farinha de mandioca para dar textura e emulsionar. Colocar para congelar para formar uma placa de 1 a 2 centímetros de comprimento. Reservar.
- Depois que a carne estiver cozida, cortar a placa de persillade do tamanho do carré e levar ao forno para gratinar. Reservar.
- Fazer o creme de pimentão: colocar o pimentão no fogo direto para queimar a pele e defumar. Tirar do fogo e limpar o pimentão. Levar ao liquidificador com suco de laranja e bater até obter um creme liso. Reduzir, temperar e reservar.
- Cozinhar a cebola cristal no vinho branco e deixar reduzir. Depois de cozida, reservar as cebolas e passar na manteiga.
- Fazer a redução do vinho branco: acrescentar creme de leite e temperar com sal, gotas de suco de limão-siciliano e finalizar com manteiga velada até obter uma textura aveludada. Reservar.
- Branquear a couve em água quente previamente salgada por aproximadamente 2 minutos. Depois, fazer o banho de água com gelo para dar choque térmico. No momento de finalizar, colocar em uma frigideira com azeite, sal e pimenta-do-reino. Reservar.
- Cortar a laranja em supreme e depois queimar com o maçarico para trazer defumado ao prato.
- Na hora de montar, colocar molho de pimentão com laranja e molho de vinho branco. Cortar o carré e colocar três pedaços no prato em cima do molho de laranja.
- Entre os ossos do carré, colocar as folhas de couve grelhadas. Ao lado do carré, colocar as cebolas cristais. Acrescentar mini broto e pedaços do supreme de laranja. Finalizar com flor de sal, pimenta-do-reino e toques de sumagre.