Bruno Matos, a Blogueirinha, anuncia fim de casamento após 8 anos

O ator Bruno Matos, intérprete da personagem Blogueirinha , anunciou o fim do casamento com o produtor Edson Formaggio. Em publicação nas redes sociais, Edson declarou que “depois de muito diálogo, carinho e respeito”, o ex-casal decidiu encerrar o matrimônio de oito anos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Essa escolha não vem de um único momento, mas de um processo de reflexão sobre o que faz sentido para nós dois neste momento da vida. A decisão foi tomada com muita maturidade e respeito. Seguimos com muito carinho e admiração um pelo outro, lembranças maravilhosas e a certeza de que construímos uma história linda e importante na vida do outro”, argumentou o produtor em postagem no domingo, 1º.

Produtor executivo da “Blogueirinha Produções” e coordenador do programa “De frente com Blogueirinha”, Edson Formaggio também é parceiro profissional de Bruno. Juntos desde 2017, o então casal compartilhava a vida a dois de forma discreta.

Leia também | Joelma diz que não beija na boca há sete anos: 'Nunca tive tanta paz'

“Agradeço a todos que sempre torceram por nós. Agradeço aos fãs do Bruno que sempre me acolheram com tanto amor e carinho. Espero que compreendam esse momento com a mesma maturidade e afeto com que temos lidado com ele”, concluiu Edson. Até o momento, Bruno Matos, o intérprete da Blogueirinha, não se manifestou sobre o assunto.