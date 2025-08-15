Hytalo Santos é preso após denúncia de exposição e exploração de menores de idades

Hytalo Santos é preso após denúncia de exposição e exploração de menores de idadesO influenciador é investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) por exploração e exposição de menores de idade
O influenciador paraibano Hytalo Santos foi preso nesta sexta-feira, 15, em São Paulo. De acordo com informações do G1. Ele é alvo de investigação do Ministério Público da Paraíba (MPPB) e do Ministério Público do Trabalho (MPT) por exploração e exposição de menores de idade em conteúdos para as redes sociais.
O tema ganhou repercussão nacional após denúncias do youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, de "adultização" de crianças e jovens. O vídeo passa de 200 milhões de visualizações.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Após o vídeo e a repercussão, Hytalo foi alvo de medida de busca e apreensão, por determinação da Primeira Vara da Infância e Juventude de João Pessoa, realizado pela Polícia Militar da Paraíba. Foram coletados um computador e aparelhos celulares.
A Justiça então ordenou o bloqueio do acesso do influencer às suas redes sociais e que os vídeos com a participação de crianças e adolescentes que estão no ar sejam desmonetizados. Ele foi proibido de ter contato com os menores de idade citados nos processos.
Leia mais
"Adultização": como começou a repercussão e denuncia contra Hytalo
O caso veio a público após o youtuber Felca, com mais de 4 milhões de inscritos, publicar um vídeo denunciando práticas de adultização e exploração de crianças e adolescentes na internet.
O influenciador citou diretamente Hytalo Santos, que soma mais de 20 milhões de seguidores, e relatou episódios envolvendo a jovem Kamylinha, que teria se aproximado de Hytalo aos 12 anos.
No vídeo, Felca aponta que Hytalo teria criado um formato de “reality show” com clima adulto, incluindo conversas sobre relacionamentos e situações sugestivas.
Entre os exemplos, citou uma cena em que Kamylinhadançava sugestivamente comoutro menor de idade sob aplausos de adultos, além da exposição de um pós-operatório recente de implante de silicone. A jovem tem 17 anos atualmente.