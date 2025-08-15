Hytalo Santos é preso após denúncia de exposição e exploração de menores de idades

Hytalo Santos é investigado pelo MP / Crédito: reprodução

O influenciador paraibano Hytalo Santos foi preso nesta sexta-feira, 15, em São Paulo. De acordo com informações do G1. Ele é alvo de investigação do Ministério Público da Paraíba (MPPB) e do Ministério Público do Trabalho (MPT) por exploração e exposição de menores de idade em conteúdos para as redes sociais. O tema ganhou repercussão nacional após denúncias do youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, de "adultização" de crianças e jovens. O vídeo passa de 200 milhões de visualizações.