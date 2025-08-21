Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi anunciam adoção de uma menina

O casal compartilhou que a filha chegou no verão e ressaltou o desejo de viver a paternidade com tranquilidade. Detalhes sobre a criança não foram divulgados / Crédito: Sandra von Riekhoff/Divulgação

A atriz Millie Bobby Brown, conhecida pelo papel de Eleven na série “Stranger Things”, anunciou nesta quinta-feira, 21, que ela e o marido, Jake Bongiovi, adotaram uma menina. O comunicado foi feito por meio das redes sociais do casal. Segundo Millie e Jake, a filha chegou à família durante o verão. “Estamos muito felizes em iniciar esse novo capítulo como pais, com tranquilidade e privacidade”, afirmaram na publicação. Ao final da mensagem, os dois resumiram o momento com a frase: “E então éramos três”.

