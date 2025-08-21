Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi anunciam adoção de uma menina

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi anunciam adoção de uma meninaApós quatro anos juntos, Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi adotam uma menina. A notícia foi revelada por meio de uma postagem nas redes sociais
A atriz Millie Bobby Brown, conhecida pelo papel de Eleven na série “Stranger Things”, anunciou nesta quinta-feira, 21, que ela e o marido, Jake Bongiovi, adotaram uma menina. O comunicado foi feito por meio das redes sociais do casal.
Segundo Millie e Jake, a filha chegou à família durante o verão. “Estamos muito felizes em iniciar esse novo capítulo como pais, com tranquilidade e privacidade”, afirmaram na publicação. Ao final da mensagem, os dois resumiram o momento com a frase: “E então éramos três”.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Leia mais | Quinta e última temporada de 'Stranger Things' ganha trailer; confira
Millie, de 21 anos, e Jake, de 23, estão juntos desde 2021 e oficializaram a união em maio de 2024, em uma cerimônia privada. Apenas meses depois, em outubro, a atriz compartilhou imagens do casamento, mostrando alguns detalhes da celebração. Na ocasião, os dois trocaram mensagens de carinho nas redes sociais, reafirmando o compromisso um com o outro.
O casal frequentemente aparece em momentos íntimos e descontraídos nas redes, e em março deste ano comemoraram quatro anos de relacionamento com homenagens públicas. A adoção da filha marca uma nova etapa na vida dos dois, agora como pais. Até o momento, o nome e mais detalhes sobre a criança não foram divulgados.