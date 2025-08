Paola Carosella de volta ao MasterChef Brasil? Entenda

Ex-jurada participa como convidada especial em episódio decisivo e marca presença na avaliação de prova do reality; veja como foi anúncio e mais detalhes

Após a eliminação de Sofia e a desclassificação de Felipe M. , o top 9 está oficialmente formado, com Daniela, Felipe B., Fernanda, Guilherme, Glória, Leonela, Rodrigo, Taynan e Teresa.

A chef Paola Carosella está de volta ao MasterChef Brasil . Após cinco anos, ela retorna ao programa da Band como jurada convidada no episódio desta terça-feira, 5, ao lado de Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

A Band exibe hoje, às 22h30min, o 11º episódio da atual temporada do MasterChef Brasil.

E para avaliar os pratos com olhar criterioso, Paola Carosella retorna ao estúdio como jurada convidada, participando da degustação e reacendendo memórias dos tempos em que era uma das estrelas fixas do programa.

Após uma década ininterrupta de gravações, esta é a primeira vez que o chef francês se afasta do programa. Segundo a Band, o motivo é pessoal e já havia sido antecipado em maio, durante a coletiva de imprensa da temporada.

A ausência de Erick Jacquin na bancada do MasterChef Brasil 2025 não passou despercebida pelos fãs do reality culinário.

Apesar da ausência, o contrato do chef segue ativo e não há qualquer ruptura com o programa. A emissora reforçou que sua saída é temporária e visa respeitar o momento pessoal do jurado.

Paola Carosella fala sobre transformação pela cozinha do MasterChef

Para manter o ritmo da competição e preservar a dinâmica da bancada, a produção convidou a chef Paola Carosella.