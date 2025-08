MasterChef Brasil: quem saiu ontem, 5? Veja eliminado e o prato

Daniela e Teresa enfrentaram prova de eliminação na qual precisavam elaborar três tipos de sushis veganos diferentes. Saiba quem foi eliminada: / Crédito: Reprodução/Band

O 11º episódio do MasterChef Brasil 2025, exibido nessa terça-feira, 5 de agosto, trouxe um gosto das temporadas anteriores com a presença da chef Paola Carosella no painel de jurados. Érick Jacquin continua ausente do programa. Dessa vez, os nove participantes enfrentaram uma prova em trios com menu monocromático e revezamento na cozinha. A seguir, veja como foram as provas e quais foram os eliminados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora MasterChef Brasil: Veja como foi a primeira prova Na primeira prova do episódio, os noves participantes foram divididos em trios por Helena Rizzo e Henrique Fogaça com a tarefa de cozinharem um menu completo monocromático. Para dificultar ainda mais a prova, foi aplicado uma dinâmica de revezamento a cada 20 minutos, com apenas dois participantes podendo cozinhar enquanto o outro aguarda no “cantinho do castigo”. Ao longo da prova, Paola Carosella disse estar impressionada com o repertório culinário dos participantes, dizendo que eles não pareciam amadores. A tensão aumenta conforme os revezamentos começam a interromper os processos, forçando os participantes a ter que exercitar habilidades de trabalho em equipe. Começando pelo trio formado por Daniela, Taynan e Teresa, o menu na cor vermelha foi composto por tartar de atum como entrada, um entrecot com molho de tomates e crocante de quinoa como prato principal e um génoise de amendoim com um purê de morango e sobert de morango como sobremesa.

Já o trio de Rodrigo, Guilherme e Felipe B. serviu um menu na cor amarela, formado por um nhoque de batata baroa com caldo de tucupi como entrada, peito de frango com polenta como prato principal e sobert de maracujá como sobremesa. Por último, o trio de Fernanda, Glória e Leonela entregou um menu na cor laranja com um dumpling de cenoura recheado com frango como entrada, um peixe com purê de cenoura e molho de pimentão como prato principal e sorvete de abóbora como sobremesa. No julgamento dos chefs, nenhum trio pareceu se sobressair com perfeição, com um dos pratos não alcançando o patamar dos outros. No entanto, o trio ganhador da prova foi o dos homens, com Rodrigo, Guilherme e Felipe B. subindo ao mezanino, enquanto as participantes restantes foram para a prova de eliminação.

MasterChef Brasil: quem foram os eliminados e como foi a prova Na prova de eliminação, o prato da vez foi sushi, mas com uma diferença. Os participantes precisaram entregar nove peças de três tipos diferentes de sushi veganos, sem recorrer a nenhuma proteína como frango, carne ou peixe, ou ingredientes como manteiga, mel ou leite. Além disso, também foi pedido um molho que conversasse com os três tipos de sushi. Os destaques da prova foram Glória e Fernanda, com a última ganhando o primeiro pin da competição com um sushi de manga. Leonela e Taynan ficaram entre os trabalhos medianos, subindo para o mezanino apesar das críticas. Já os destaques negativos foram Daniela e Teresa, com a primeira errando no molho, que foi descrito como “piche” pela chefe Helena Rizzo. A eliminada da semana foi Teresa que utilizou mel, um ingrediente não vegano, na preparação de um dos sushis, mesmo com o aviso da chef convidada Telma Shimizu.