Taís Araujo aceita convite para protagonizar remake de Vale tudo

Manuela Dias , autora da nova versão, aprovou a escolha da atriz para o papel da trama do autor Gilberto Braga . Novamente Tais vai trabalhar com Manuela, a última parceria entre elas foi na novela "Amor de Mãe" de 2019.

Taís Araujo aceitou oficialmente o convite do diretor Paulo Silvestrini no início desta semana e viverá a protagonista do remake de "Vale Tudo" , que a Globo prepara como comemoração para os seus 60 anos, em 2025.

Além da carioca, o portal F5 anunciou na última segunda, 24, que Cauã Reymond também está confirmado no elenco de "Vale Tudo". O restante do elenco deve ser definido apenas a partir de agosto.

Outro Remake?



Para além da comemoração aos 60 anos da emissora, produzir o remake foi uma escolha mercadológica.

A versão original de 1988 tem qualidade considerada abaixo do padrão da emissora. As imagens são consideradas escuras, o que dificulta as reprises em TV aberta e afastou interessados do mercado de televisão estrangeiro de comprarem a produção.

A versão antiga de "Vale Tudo" contava a história de Raquel, que é abandonada pelo marido e precisa criar sozinha sua filha, a ambiciosa Maria de Fátima, vivida por Glória Pires. O suspense do drama fez o público brasileiro se perguntar: "Quem matou Odete Roitman?".

A trama também já teve três reprises: uma na Globo em 1992 e outras duas no canal Viva, em 2010 e 2018. Em 2022, a Globo chegou a cogitar uma reprise da trama no Vale a Pena Ver de Novo, no lugar de "O Clone", mas os planos foram descartados.