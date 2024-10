Antonio Pitanga entra para o elenco do remake de 'Vale Tudo'

As informações são do site F5 (Folha de S. Paulo). Segundo o veículo, o convite foi feito por Paulo Silvestrini , que está responsável pela direção da novela.

Na versão original de 1988, Salvador morre ainda no primeiro capítulo da novela. Ele trabalha para a Receita Federal no interior do Paraná, em Foz do Iguaçu. Um destaque do personagem é sua honestidade, a trama revela que se ele fosse um funcionário corrupto, poderia ter uma condição financeira melhor.

O ideal se diferencia com o da neta Maria de Fátima, que almeja mudar de vida, não importa os meios que precise seguir. É a partir da morte do personagem de Antonio Pitanga que surge a ação da trama.

O remake de “Vale Tudo” está previsto para ser lançado em 2025, parte da celebração dos 60 anos da TV Globo. Nomes da teledramaturgia brasileira como Paolla Oliveira, Alice Wegmann e Cauã Reymond integram o elenco.